هل يحرم السوبر الأفريقي الأهلي من إقامة معسكر خارجي؟

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك احتمالية لصرف النظر عن إقامة معسكر خارجي للنادي الأهلي، قبل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك عروض لإقامة المعسكر في ألمانيا وهولندا ودول أخرى، لكن المعسكر متوقف على موعد مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي".

موعد السوبر الأفريقي

استفسر مسؤولو النادي الأهلي من كاف عن الموعد الرسمي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي.

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وجاء استفسار الأهلي من كاف بعد استعجال كولر المدير الفني للأهلي الذي طلب ضرورة تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي من أجل وضع خطة الاستعداد للموسم الجديد.

مباراة السوبر الأفريقي كان محددًا لها خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ أغسطس قبل تعديل الموعد إلى مطلع سبتمبر بشكل مبدئي ولكن الأهلي ينتظر الموعد الرسمي لإبلاغ الجهاز الفني.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يومًا عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي الخميس القادم في ربع نهائي كأس مصر.

ويعود بعدها الفريق للتدريبات قبل معسكر الإعداد الخارجي الذي اقترب من ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خضوع لاعبي الفريق للقياسات الطبية والبدنية في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد كما حدث في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر إن كولر يرغب في الوقوف علي التفاصيل البدنية والطبية لحالة جميع اللاعبين للحفاظ على مستوى الجميع قبل بداية الموسم الجديد.

واقترب مسؤولو النادي الأهلي من إتمام كافة الأمور المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي استعدادًا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن ألمانيا تبقى الأقرب لاحتضان معسكر الفريق الإعدادي استعدادًا للموسم القادم.

الأهلي يتعاقد مع رضا سليم

وأعلن النادي الأهلي انضمام رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على الفيس بوك فيديو لتقديم اللاعب بعنوان: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة.. رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة.