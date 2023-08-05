السبت 05 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وسط حضور جماهيري ضخم، 8 صور ترصد حفل حميد الشاعري بمهرجان العلمين

حميد الشاعري في حفل
حميد الشاعري في حفل العلمين، فيتو

أشعل الكابو حميد الشاعري مهرجان العلمين خلال حفله مساء أمس الذي شاركه خلاله الكينج محمد منير بمهرجان العلمين، وذلك من خلال غناء أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصى قبل ساعات قليلة من حفله أمس، وأهداها لجمهور الحفل.

أغنية "بالي رايق" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعري، وغناها حميد الشاعري اليوم لأول مرة كإهداء لجمهور مهرجان العلمين، وتفاعل معها الجمهور تفاعلًا كبيرًا.

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وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في الحفل، موجهًا الشكر للقائمين على مهرجان العلمين ومنظمي المسرح والحفلات في المدينة الجديدة، كما أشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها برعاية الترفيه في مصر، بصورة تليق بتاريخها الكبير الفن.

كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، وبكل عامل ومهندس وفني قام بالمشاركة في بناء هذا الصرح السياحي الكبير والمشرف والذي يليق باسم وتاريخ مصر، وفي لفته إنسانية رائعة، بعث حميد الشاعري تحية خاصة من مسرح ارينا، لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بأفضل صورة.

وشارك حميد الشاعري في الغناء ببعض الأغاني، كل من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وشكروه على دعمه لهم في بداياتهم الفنية.

وحققت حفلة حميد الشاعري ومحمد منير نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة، وقد وصل الجمهور إلى ما يزيد على ٢٥ ألف متفرج، خاصة بعد نفاذ التذاكر فور طرحها، إذ اجتمع حميد ومنير على مسرح واحد لأول مرة منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تفاعل جمهور الثنائي وإقبالهم على حضور الحفل بالعلمين الجديدة، وقام الثنائي حميد ومنير بغناء أغنية أكيد لأول مرة معًا منذ حوالي 37 عامًا.

 

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