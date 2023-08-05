محمد يوسف لـ إمام عاشور: أنت في الأهلي ولازم تاخد بالك من الأماكن اللي بتروحها

الأهلى، حرص محمد يوسف نجم ومدرب النادي الأهلي السابق علي توجيه نصيحة إلى إمام عاشور لاعب خط وسط القلعة الحمراء القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال محمد يوسف في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا المذاع على فضائية المحور: “إمام عاشور لاعب متميز ولاعب مختلف مش موجود في الأهلي، وممكن يلعب في مركز الظهير الأيمن”.

وواصل يوسف تصريحاته قائلًا: “لكن عودة إمام عاشور من الاحتراف مقلقة”.

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وأشار يوسف: “ميزة الأهلي أنه يوفر المناخ الجيد لإنجاح أي لاعب فهل إمام قادر على السير بنظم القلعه الحمراء”.



واختتم يوسف تصريحاته قائلًا: “في ناس دخلت الأهلي لكن مكانتش عارفة تمشي على نظامه، لازم تاخد بالك من أفعالك والأماكن اللي بتروحها لازم تاخد بالك من حياتك الشخصية".

الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

من ناحية أخرى وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة بعد ظهر أمس مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة أنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير.

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلي

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلى كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دوري ممتاز، وبطولتى كأس مصر، وبطولتي كأس السوبر المصري، وبطولتي دورى أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.