بعد إعلان رحيله، بطولات سيد عبد الحفيظ مع الأهلي الموسم الحالي

الأهلى، حقق سيد عبد الحفيظ الكثير من النجاحات أثناء توليه مهمة مدير الكرة داخل القلعة الحمراء ويعد الموسم الحالي هو واحدا من أفضل المواسم على مستوى البطولات إن لم يكن هو الأفضل، وتزامنا مع إعلان رحيله عن مهمة مدير الكرة وتولي خالد بيبو خلفًا عنه، تعرض فيتو بطولات حققها سيد عبدالحفيظ رفقة النادي الأهلي في الموسم الحالي.

بطولات سيد عبدالحفيظ رفقة الأهلي في الموسم الحالي

بدأت ببطولة السوبر المصري في الإمارات على حساب الزمالك ومن ثم حقق كأس مصر على حساب بيراميدزوأتت البطولة الثالثة للقلعة الحمراء وهي السوبر المصري علي حساب بيراميدز في الإمارات وحسم الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي من قلب المغرب، وأخيرا كانت البطولة الخامسة وهي الدوري الممتاز بعد غياب موسمين متتاليين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي يوجه الشكر لسيد عبد الحفيظ

وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة، وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى والمشرف العام على الكرة بعد ظهر اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

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وعبر الجميع عن تقديرهم الخالص لكل ما قدمه الكابتن سيد عبد الحفيظ من جهد، خاصة وأنه أحد أبناء النادي الذين حافظوا على قيمه وثوابته. ولم يتأخر يومًا عند طلب الاستعانة بجهوده. واستحق التقدير.

في ذات الوقت هناك رؤية مستقبلية لقطاع كرة القدم تستوجب ضرورة إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة.

وعرض الكابتن محمود الخطيب أثناء الاجتماع على الكابتن سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم وعضوًا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.

بطولات سيد عبدالحفيظ مع الأهلى كلاعب

يعد سيد عبد الحفيظ أحد أفرزت قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتدرج في جميع مراحل الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول في عام 1997.

وتوج عبد الحفيظ مع الأهلى كلاعب بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء، وصلت إلى 14 بطولة، بواقع 6 بطولات دورى ممتاز، وبطولتى كأس مصر، وبطولتى كأس السوبر المصرى، وبطولتى دورى أبطال أفريقيا، ولقب وحيد لكأس السوبر الإفريقى إلى جانب الفوز ببطولة كأس النخبة العربية.

بطولات سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في عام 2010 واستطاع الحصول مع المارد الأحمر على العديد من البطولات وصلت إلى 21 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز وخمس بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وأربع بطولات للسوبر الأفريقي، وخمس بطولات لكأس السوبر المحلى، إلى جانب الحصول على الميدالية البرونزية مرتين متتاليتين في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021 والإمارات 2022

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي في الفترة ما بين عامى 2014 وحتى عام 2015.

كولر يطير إلى سويسرا

من ناحية أخرى يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشواره في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع، حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.