السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة منتصف ليل اليوم

قطع المياه بالجيزة
قطع المياه بالجيزة ،فيتو

 أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تنفيذ أعمال الربط  الدائم لخط مياه الشرب المغذى لمناطق هضبة الأهرام والهرم وفيصل على خط المياه المرشحة قطر ١٢٠٠ مم H.D.P.E عالى الكثافة والخارج من محطة تنقية مياه ٦ أكتوبر المرحلة الأولى.

 

 قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة  من منتصف الليل لمدة ٤ ساعات

ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه لمدة ٤ ساعات تبدأ فى الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة الرابعة فجر يوم السبت الموافق ٥/٨/٢٠٢٣ لتمكين جهاز مدينة ٦ أكتوبر وبالتنسيق مع الشركة المنفذة من إتمام الأعمال المشار إليها. 


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنجاز الأعمال خلال التوقيتات المحددة لضخ المياه بصورتها الطبيعية، للمناطق المتأثرة. 


وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (هضبة الأهرام، مساكن الضباط، المتحف، مساكن الشباب بالرماية).

 

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علما بأنه ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات مياه الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.

وفي سياق آخر حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة علي تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب وإمبابة والمنيرة والهرم للوقوف علي نسب التنفيذ.

 

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل 
وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل.

 

محافظ الجيزة يتفقد مشروع ترعة المريوطية 

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

خدام مطرانية الجيزة يزورون كنيسة ناميبيا للأقباط الأرثوذكس

محافظ الجيزة يتفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل وترعة المريوطية (صور)


وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عدد من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها. 

 

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