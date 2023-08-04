السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خدام مطرانية الجيزة يزورون كنيسة ناميبيا للأقباط الأرثوذكس

الكنيسة في ناميبيا،
الكنيسة في ناميبيا، فيتو

زارت مجموعة من خدام مطرانية وسط الجيزة بقيادة الأب القمص ديڤيد ميشيل الكاهن بمطرانية وسط الجيزة وبرفقتهم كورال القطيع الصغير التابع للمطرانية ذاتها، الكنيسة الأرثوذكسية في ناميبيا وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات هناك.

واستقبلهم نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا وشاركوا معه في صلوات القداس الإلهي في كنيسة الشهيدين مار مرقس الرسول ومار مينا العجائبي بالعاصمة ويندهوك.

كما شاركوا الأنبا جوزيف أيضًا في القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الشهيدين مار مرقس الرسول وأبي سيفين في مدينة أوندانجوا.

Advertisements

لجنة المرأة بالارثوذكسية تطلق مبادرة بيننا مصالح

تنطلق مساء غدٍ الجمعة مبادرة توعوية جديدة للجنة المرأة المنبثقة من لجنة الأسرة في المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تأتي المبادرة الجديدة لتؤكد على ضرورة السعي نحو المصالحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين، وعلى هذا اتخذت الآية "بَيْنَنَا مُصَالِحٌ" (أي ٩: ٣٣) شعارًا لها.

وتجرى لقاءات المبادرة بنظام الـ online الساعة الثامنة من مساء كل جمعة لمدة ثلاثة أسابيع، عبر صفحة اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

البابا تواضروس ينصح الكاهن تسهيل الاعتراف وتبسيط الوعظ 
 

حدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المواصفات الواجب توفرها في كاهن الكنيسة الارثوذكسية خاصة في طريق التقوى.

واوضح البابا تواضروس أنه من المهم أن يكون الكاهن حنونا وليس قاسيا.

وأشار البابا تواضروس إلى  أهمية أن يسهل الكاهن طريق التوبة لطالب الاعتراف وكذلك تبسيط الوعظ والحكمة في الكلام والصمت والصبر.

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي مئوية ميلاد البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمئوية ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 والذي ولد في 3 أغسطس. 

ميلاد البابا شنودة

وُلد البابا شنودة الثالث في 3 أغسطس 1923 باسم نظير جيد روفائيل وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البطريرك وهو رابع أسقف أو مطران يصبح بطريركا بعد البابا يوحنا التاسع عشر عام 1928،  ومكاريوس 1942، ويوساب الثاني 1946.

رسم البابا شنودة في يوم السبت 18 يوليو 1954 راهبًا باسم أنطونيوس السرياني وجد في الحياة الديرية والفكر الرهباني حياة مليئة بالحرية والنقاء، ومن عام  1956 حتى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

وأمضى أنطونيوس السرياني  10 سنوات في الدير دون أن يغادره، ثم رسم أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وتولى عمادة الكلية الإكليريكية، وبعد وفاة البابا كيرلس السادس في عام 1971 تقدم لمنصب البابا 11 شخصا ووقع الاختيار على 5 منهم الأنبا شنودة وفي 29 أكتوبر من نفس العام أجريت الانتخابات لـ3 مرشحين وفي قداس القرعة الهيكلية حُسم الاختيار ليكون شنودة الثالث البابا 117 في تاريخ البطاركة.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مطرانية الجيزة الأرثوذكسية ناميبيا القمص ديڤيد ميشيل الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا چوزيف

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية