السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

حبس مسجل خطر بالنصب والاحتيال على المواطنين في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عابدين بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة  النصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة عابدين، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

النصب والاحتيال على المواطنين بعابدين

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم محاولة أحد الأشخاص الهروب لدى مشاهدته للقوات، وتم ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته مبلغ مالى "مجهولة المصدر.

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، وأقر بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص - “يحمل جنسية إحدى الدول” حال تواجدهما بأحد الفنادق بدائرة القسم، وتمكن من مغافلته وسرقة المبلغ المالي المُشار إليه ولاذ بالفرار.

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وبالانتقال للفندق المُشار إليه تم التقابل مع المجنى عليــه، وبسؤالــــه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
 

عقوبة النصب في القانون

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 

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ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.

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