السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

لمواصلة لجهوده في توعية النشء، ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يعقد لقائه اليوم

الجامع الأزهر،فيتو
الجامع الأزهر،فيتو

يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ملتقى الطفل بالجامع الأزهر 

يأتي ملتقى الطفل الذي يُعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

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ويحاضر في الملتقى الشيخ محمد مصطفى عويس، الباحث بالجامع الأزهر،موضحا أهمية التأدب وحفظ اللسان، بينما يستعرض الشيخ علي حبيب الله حسن، منسق وحدة التعليم عن بعد بالجامع الأزهر" الجملة الفعلية".

نشاط الجامع الأزهر 

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

وأضاف د.عودة، أنه من المقرر فتح ملتقى الطفل في جميع محافظات الجمهورية خلال الشهر القادم، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا في كل قرى ومراكز الجمهورية.

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