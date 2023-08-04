البيت الروسي بالقاهرة ينظم ندوة مفتوحة حول التعليم في موسكو (صور)
نظم البيت الروسي بالقاهرة ندوة مفتوحة حول التعليم في روسيا وكيفية الالتحاق بالجامعات الروسية في كافة التخصصات، حيث تحدث دينيس برونيكوف نائبا عن مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر مراد جاتين، عن الإمكانيات المتاحة بالجامعات الروسية ، وكيفية أن يستفيد منها الدارسون المصريون وكذلك كيفية التسجيل علي المنح الروسية المقدمة إلى مصر.
وأضاف برونيكوف أن علي الطلاب المصريين الذين تفوتهم فرص المنحة لسبب أو لآخر أن يتقدموا للبيت الروسي بالقاهرة والإسكندرية، للحصول علي الاستشارات اللازمة لمعرفة كيفية الالتحاق بالجامعات الروسية بالمصروفات.
كما أجاب برونيكوف علي كافة الاستفسارات التي تقدم بها الطلاب المصريون المشاركون في الندوة والذين يبحثون عن فرصة للدراسة بـ الجامعات الروسية.
يشار إلى أن الجامعات الروسية تتمتع بثقة كبيرة بين الشباب المصري ويؤكد هذا وجود ما يقرب من 20 ألف طالب وطالبة حاليا من المصريين بالجامعات المختلفة في روسيا.
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