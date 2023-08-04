محكمة روسية تصدر حكم قاسيا بحق المعارض البارز نافالني والغرب يندد بشدة

أصدرت محكمة روسية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن على المعارض الروسي أليكسي نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة التطرف سيقضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة إكس (تويتر سابقا): لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى.

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري

وطالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالإفراج فورا عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، إثر صدور حكم جديد عليه بالسجن.

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وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا.

الاتحاد الأوروبي تنتقد الحكم الصادر بسحجن المعارض نافالني

اعتبر الاتحاد الأوروبي ان الحكم الجديد الذي صدر، اليوم الجمعة، بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني غير مقبول، مجددا مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس أنه «إثر محاكمة مفبركة فإن هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين». فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يندد باشد العبارات بتوقيفه ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية».

ألمانيا تدين الحكم على المعارض الرئيسي للكرملين

وأدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم على المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني.

وكتبت على منصة إكس إنّ نظام العدالة التعسّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عامًا إضافيًا هو ظلم صارخ.

وأضافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخشى شيئًا أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديمقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة.

الولايات المتحدة تدين الحكم الصادر ضد نافالني

من جانبها، أدانت الولايات المتحدة الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد بحق نافالني والمستند إلى «اتهامات لا أساس لها ب+تطرف+ مزعوم».

كما اعتبر المتحدث أن الحكم الروسي معتبرا أنه يشكل نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة.

فرنسا تطالب بالإفراج عن نافالني فورا ومن دون شروط

وفي فرنسا، دعت متحدثة باسم الخارجية السلطات الروسية مجددا إلى الإفراج عن نافالني فورا ومن دون شروط، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين.

وأضافت المتحدثة في بيان أن الظروف غير المنصفة (…) والنتيجة التعسفية لهذه المحاكمة تعكس الاضطهاد القضائي الذي تعرض له نافالني وعدم احترام قواعد المحاكمة العادلة ودولة القانون من جانب السلطات الروسية.