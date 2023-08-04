السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مشاركة دولية واسعة و10 قضايا علي الطاولة، السعودية تستضيف اجتماعا مرتقبا بشأن الأزمة الأوكرانية غدا

السعودية، فيتو
السعودية، فيتو

تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعًا لمُستشاري الأمن الوطني، وممثلي عدد من الدول بشأن الأزمة الأوكرانية في مدينة جدة، يوم غد السبت.

 

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) تأتي استضافة هذا الاجتماع استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاتصالات التي أجراها مع القيادتين الروسية والأوكرانية منذ الأيام الأولى للأزمة.

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وأكدت الوكالة أن السعودية تعرب عن استعدادها للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم، ودعمها لجميع الجهود والمبادرات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.

 

حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية

كما أعلنت السعودية أن رغبتها في أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن دبلوماسيين أوكرانيين وغربيين أعربوا عن أملهم في أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جدة من نحو 40 دولة عن توافق على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. ولن تشارك موسكو في الاجتماع.

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء الماضي، إنه يأمل في أن تؤدي المبادرة إلى «قمة سلام» يحضرها قادة من حول العالم هذا الخريف لدعم المبادئ، استنادا إلى صيغته الخاصة التي تتألف من 10 نقاط من أجل تسوية سلمية.

 

وسيكون الانتصار الدبلوماسي الأبرز هو الحصول على دعم الصين التي حافظت على علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع روسيا ولا تستجيب حتى الآن للمطالبات الدولية لإدانة الغزو. وسبق أن دُعيت الصين لجولة سابقة من المحادثات في كوبنهاجن في أواخر يونيو لكنها لم تحضر.

 

أهم النقاط المطروحة على أجندة اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

وكشفت صحيفة «بوليتيكو» عن أهم النقاط المطروحة على أجندة اجتماع جدة بشأن الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها تتمحور حول عشر قضايا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة: "ستستمر المباحثات يومين، وستتمحور حول 10 قضايا، بينها أمن الغذاء والطاقة، وتبادل الأسرى، ومشاكل الأمن البيئي، وتشكيل محكمة لجرائم الحرب".

كما لفتت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تطلع السعودية روسيا على نتائج الاجتماع.

 

وسيحضر الاجتماع حسب الصحيفة ممثلون عن الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، "لدعم جهود أوكرانيا لإحلال السلام"، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان سيحضر الاجتماع أم لا.

من جهته، شكك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بصدور أي نتائج ملموسة عن هذا الاجتماع.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

ولفت بيسكوف إلى أن لقاء جدة استمرار للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حيث قرر المجتمعون آن ذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

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