الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رياضة

الأهلى، مسيرة الحاوى وليد سليمان مع القلعة الحمراء

وليد سليمان، فيتو
وليد سليمان، فيتو

 

 

الأهلى، زى النهارده في الثانى من شهر أغسطس من العام 2011 تعاقد النادي الأهلي مع الحاوى وليد سليمان قادما من صفوف فريق إنبى في صفقة من أهم الصفقات التي جاءت في الألفية الثالثة بالقلعه الحمراء.

 

 

قصة انتقال وليد سليمان إلى الأهلى

 

بعد مفاوضات طويلة انتقل وليد سليمان إلى النادى الأهلى فى موسم 2010 - 2011 فى صفقة  بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه، وكانت هى الأغلى للنادى الأهلى فى هذا الموسم وذلك بعد أن هدد الحاوى باعتزال كرة القدم حال عدم موافقة النادى البترولى على ارتدائه للقميص الأحمر واضرب عن الطعام.

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بطولات وليد سليمان مع الأهلى

 

22 بطولة حققها وليد سليمان خلال مسيرته ومشواره مع النادي الأهلي، وهم كالتالي:

 

6 بطولات للدورى الممتاز


وفاز وليد سليمان مع النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز في ست مرات كانت أولها موسم  2013-2014 ثم 2015-2016 وبعدها فى موسم 2016-2017 ثم موسم 2017-2018 و2018-2019 وكان اللقب السادس في موسم 2019-2020.

بطولتين لكأس مصر

 

وفاز وليد سليمان مع الأهلي بكأس مصر مرتين قبل ذلك في أعوام 2017 و2020. 

 خمس بطولات للسوبر المصري

 

ونجح وليد سليمان في الفوز مع الأهلي بخمسة بطولات للسوبر المحلي كانت في أعوام 2012 و2014 و2015 و2018 و2019.

أربع بطولات لدوري أبطال أفريقيا


ونجح وليد سليمان في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي في أربع مرات في أعوام 2012 و2013 و2020 و2021.

أربع بطولات لكأس السوبر الأفريقي

 

وتوج وليد سليمان بأربع بطولات مع الأهلي بكأس السوبر الأفريقي في أعوام 2013 و2014 و2021 و2022.

لقب وحيد لكأس الكونفدرالية الإفريقية


وحصل وليد سليمان مع القلعة الحمراء على بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2014.

4 مشاركات فى كأس العالم للأندية


وشارك وليد سليمان مع الأهلى في كأس العالم للأندية في أربع مرات في أعوام 2012 باليابان وحصل الأهلي على المركز الرابع ثم نسخة عام 2013 بالمغرب وحصل المارد الأحمر على المركز السادس والأخير ثم نسخة عام 2020 التي أقيمت في قطر وحصل الشياطين الحمر على المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء ثم نسخة عام 2021 التي أقيمت في الإمارات وحصل الأهلي على المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه.

اعتزال الحاوى وليد سليمان

 

وأعلن وليد سليمان اعتزاله بنهاية منافسات الموسم قبل الماضي بعدما حقق العديد من البطولات المحلية والقارية مع الأهلي خلال فترة تواجده مع المارد الأحمر التي امتدت إلى أكثر من 10 سنوات ليتجه بعد ذلك للعمل كنائب لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

 

 

 

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