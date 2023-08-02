نيسان تحتل المركز الأول لمبيعات السيارات في مصر، وهذه عدد المركبات المباعة خلال 7 أشهر

كشف تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، اجمالي السيارات التي تم بيعها خلال 7 اشهر الماضيين ليصل نحو 36.845 الف سيارة، ويشير ذلك الي انخفاض كبير في مبيعات السيارات مقارنه بالاعوام السابقه.

وفقًا لما استعرضه تقرير مجلس معلومات سوق، ان معدل انخفاض السيارات بلغ نحو 69.8٪ من 122.318 سيارة بيعت في نفس الفترة من العام الماضي.



معدل تراجع مبيعات الملاكي والنقل والأتوبيس بمصر



وتراجعت مبيعات سيارات الملاكي خلال نفس الفترة بنسبة 71٪ من 92621 وحدة إلى مستوى قياسي بلغ 26869 وحدة.

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كما انخفضت مبيعات الحافلات في جميع الفئات بنسبة 56٪ من 9.520 إلى 3982. وانخفضت المبيعات في قسم الشاحنات بنسبة 71٪ إلى 5994 من 20645.





ترتيب مبيعات السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام



واوضح مجلس معلومات السيارات أن نيسان استطاعت ان تحتل المركز الاول بعد بيع مايقرب 6571 وحدة في النصف الأول من العام الجاري، لتستحوذ على أكبر حصة سوقية لمبيعات السيارات في مصر بنسبة 17.8٪.

ونرصد في التقرير التالي ترتيب المبيعات السيارات في مصر كالتالي:

1- نيسان 6571 مركبة.

2- شيفروليه 4807مركبة.

3- شيري 4205 مركبة.

4- تويوتا 3316 مركبة.

5- رينو 3016 مركبة.

6- بي واي دي بحصة 2353 مركبة.

7- سوزوكي 2260مركبة.

8- ميتسوبيشي 1513 مركبة.

9- كيا 1199 مركبة.

10- إم جي بعدد 1147 مركبة.

11- هيونداي 1083 مركبة.

12- أوبل 741 مركبة.