السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، استقرت أسعار الزيت، مساء اليوم الجمعة 4-8-2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق. 

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية الكبرى 

وبلغ سعر زيت عباد الشمس وزن 800 مل بسعر 60.65 جنيه، زيت خليط عبوة وزن 700 جرام من 41.5 جنيهًا حتى 45.95 جنيه، زيت قلي عبوة 700 مل بسعر 42.4 جنيه، زيت ذرة وزن 700 مل بسعر 48.95 جنيه، زيت دوار الشمس وزن 800 مل بسعر 59.35 جنيه.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

وسجل  1.6 لتر زيت ذرة بسعر 129.75 جنيه، 2.2 لتر زيت عباد الشمس من 148.45 جنيه حتى 154.95 جنيه، 2.2 لتر زيت ذرة بسعر من 170.45 جنيه حتى 184.95 جنيه، 1.6 لتر زيت عباد الشمس بسعر 117.85 جنيه، 3.5 لتر زيت ذرة بسعر 314.2 جنيه، 1.5 لتر زيت عباد الشمس بسعر من 98.70 جنيه حتى 103.30 جنيه.

 

Advertisements

 

أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى

وعن أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية الكبرى، تراوح لتر زيت زيتون متجانس عبوة وزن 500 مل بسعر 74.95 جنيه، زيت زيتون بكر بسعر 134.95 جنيه حتى 282.5 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 500 مل بسعر من 144.5 جنيه حتى 190.2 جنيه، لتر زيت زيتون ممتاز بسعر 229.95 جنيه، زيت زيتون بكر وزن 250 مل بسعر 59.95 جنيه.

 

وتوقع صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، تراجع  أسعار الزيت خلال شهر يونيو الجاري بنسبة لا تقل عن 10%.

 

انخفاض أسعار الزيت بنحو 10% خلال الشهر الجاري

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية لـ «فيتو» أن سعر الزيت انخفض في محلات الجملة بنسبة 10% وعليه سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الزيت في محلات التجزئة.

 

أسباب انخفاض أسعار الزيت

وأرجع عضو شعبة المواد الغذائية أسباب انخفاض أسعار الزيت إلى زيادة المعروض في الأسواق، خاصة مع طرح زيوت مستوردة من دولة روسيا، إلى جانب حالة الركود التي تعم الأسواق وخاصة السلع الغذائية، مما أجبر الشركات على خفض أسعار المنتجات، إذ يوجد زيادة في المعروض وقلة في الطلب، وعليه انخفضت الأسعار.

 

الأسر المصرية لا تواجه أي مشكلة مع توافر الزيت التمويني  

وأشار «رسمي» إلى أن المواطنين ليس لديهم مشكلة في أسعار الزيت مع حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفيره من حصة الدعم المقدمة للمواطنين على البطاقات التموينية، ويستطيع المواطنين تغطية احتياجاته من بعض السلع الغذائية الرئيسية وعلى رأسها الزيت بنسبة 75% على البطاقة التموينية، أي أن الأسرة المصرية كحد أقصى ستحتاج إلى شراء 25% من احتياجاتها من الزيت من السوق الحر، وهذا لن يسبب عجزًا أو مشكلة للمواطنين.

الحكومة نجحت في توفير الزيت دون نقص خلال الأزمات العالمية

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن سلعة الزيت من السلع التي نعتمد على سد احتياجاتنا منها عن طريق استيراد نحو 90% منها، وعليه تأثرث أسعاره بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وعليه قفزت أسعار الزيت في الفترات السابقة مثل باقي السلع الغذائية الأخرى، ولكن الدولة المصرية حريصة على تدبير الدولار من أجل استيراد السلع الاستراتيجية، التي منها الزيت، ونجحت الحكومة في توفير السلع الغذائية كافة دون نقص بالرغم من الأزمات العالمية المتجددة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الزيت أسباب انخفاض أسعار الزيت اسعار زيت الزيتون زيت عباد الشمس الزيت

مواد متعلقة

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 3-8-2023 في السوق المحلي

يصبون الزيت على النار، وزير الدفاع الإسرائيلي يوبخ أعضاء الكنيست بسبب انتقاد إدارة بايدن

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية