السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن تداول  15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

 

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 817 شاحنة و259 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 418 شاحنة و148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 399 شاحنة  و111 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وأمل، بينما تغادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان القاهرة وأمل.

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 كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و277 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وآيلة.

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وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3280 راكبا بموانيها.


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