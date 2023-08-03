الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

الثالثة على شمال سيناء بالثانوية العامة أدبي تكشف أهمية دور الأسرة في دعم الطلاب

الثالثة أدبي بشمال
الثالثة أدبي بشمال سيناء

قالت تقى محمد حسين عليان الثالثة على شعبة الأدبي على مستوى محافظة شمال سيناء: تشجيع أسرتي ومذاكرتي وفهمي للدروس هو سر تفوقي وحصولي على المركز الثالث.

وأضافت أن عدد ساعات المذاكرة طوال العام كانت 4 ساعات يوميا، مؤكدة أن دعم أسرتها كان له دور كبير في تفوقها، مشيرة إلى أن أسرتها كانت تحرص دائما على تشجيعها على المذاكرة ودعمها نفسيا.
  

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وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أعلنت أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة.
 

أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي هم:

روان محمد متولي محمد الأولى بمجموع 374.5 درجة
إبراهيم أيمن عمر الثاني بمجموع 371.5 درجة
تقى محمد حسين عليان الثالث بمجموع 367 درجة
إيمان نضال حسن الرابع بمجموع 364.5 درجة
ملك جلال سليمان الخامس بمجموع 363.5 درجة
حبيبة سعيد إبراهيم السادس بمجموع 361.5 درجة
هيثم طارق محمد أحمد السابع بمجموع 361.5 درجة
مريم محمد لافي الثامن بمجموع 360 درجة
يارا بهاء بديع التاسع بمجموع 357 درجة
ملك هيثم محمد صالح العاشر بمجموع 356.5 درجة

 

أوائل شعبة علمي رياضة

بسام محمد إبراهيم سليمان الأول مجموع 382.5 درجة 
سعيد أحمد حموده الثاني بمجموع 382.5 درجة
باسل محمد صلاح الثالث بمجموع 328 درجة 
محمود سامح عبد المنصف الرابع بمجموع 328 درجة 
حبيب حماد سويلم الخامس بمجموع 381.5 درجة 
عبدالله محمود سلامة السادس بمجموع 381 درجة 
أماني ياسر زكريا السابع بمجموع 380 درجة 
بلال أشرف عطوة الثامن بمجموع 380 درجة
حسن أيمن محمد التاسع بمجموع 379.5
بلال عبدالله حسن سبته العاشر بمجموع 379 درجة

 

أوائل شعبة علمي علوم 

يوسف خالد إبراهيم الأول بمجموع 399 درجة
على محمد علي محمد الثاني بمجموع 397 درجة
يحيى محمود سالم الثالث بمجموع 396.5 درجة
موسى خالد عبدالله الرابع بمجموع 396 درجة
يوسف ابراهيم محمد الخامس 395.5 درجة
ايمان محمود رضوان السادس 395 درجة
هداية بسام رحمي السابع بمجموع 394 درجة
يحي خالد إبراهيم الثامن بمجموع 394 درجة 
يوسف أشرف النجار التاسع بمجموع 394 درجة 
مليح حماد حماد العاشر بمجموع 393 درجة

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