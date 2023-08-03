الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مطرانية بورسعيد تعلن خطتها لترشيد الكهرباء

مطران بورسعيد، فيتو
مطران بورسعيد، فيتو

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بيان صحفي لإعلان خطة شاملة لترشيد  استهلاك الكهرباء تماشيا مع توجيهات الدولة  التي أعلنت عنها في ترشيد استهلاك الكهرباء


ومن جانبه أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها في جميع الكنائس التابعة لابراشيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ابتداء من اليوم.

Advertisements

مطران بورسعيد، فيتو

وجاء في بيان المطرانية بأنه سيتم استخدام أجهزه التكييف في جميع كنائس بورسعيد ومباني الخدمات على درجه حراره  25 درجه مئوية، كما ستستخدم الأجهزة عند الصلوات والخدمات فقط، وسيتم اغلاقها فور الانتهاء.

بيان مطرانية بورسعيد،  فيتو 

وأكد بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا  أنه سوف يتم تشغيل نصف عدد الأجهزة فقط، أو لن يتم تشغيلها جميعا وذلك على حسب الحاجة

محافظ بورسعيد ومطران بورسعيد،  فيتو 

وأضافت مطرانية بورسعيد أيضا خلال خطتها لترشيد الكهرباء مؤكدة بأنه سيتم تشغيل لمبات ليد في النجف 15 وات و18 وات، وسيتم إضاءة النجف بنصف طاقته اي عدم إضاءة النجف جميعا.

وبخصوص مولدات الكهرباء أكد بيان المطرانية أنه سوف يتم عمل صيانة دوريه لمولدات الكهرباء، والتأكد  بشكل دوري من عملها وصلاحياتها، كما سيتم تركيب لمبات ليد في قاعات مباني الخدمات  وترشيد استخدام الكهرباء بها قدر المستطاع من 50 % إلى 75%.


وأوضحت المطرانية بأنه سوف يتم عمل صيانة للوحات الكهربائية،  ومتابعتها دوريا لمنع حدوث أي شرط كهربي أو حرائق بسبب ارتفاع درجه حراره الجو الموجه الحارة هذه الأيام.

كما أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه من ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي ستتبعها كنائس المحافظة هو عدم إضاءة كشافات النوادي كاملة،  ولكن بطاقه 50%، كذلك مداخل وأسوار الكنيسة  

وأضاف القس ارميا فهمى مؤكدا بأنه سيتم عمل صيانة دورية للمصاعد، ومعرفة الجدول الزمني من الجهات المعنية الخاص بإنقطاع الكهرباء تجنبا لحدوث اي مشاكل.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا بأنه سيتم توعية المواطنين على المنابر بضرورة ترشيد إستخدام الكهرباء في منازلهم وفي أماكن عملهم أيضا وذلك من ضمن خطة ترشيد استخدام الكهرباء.


وعلى جانب متصل شدد الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها انه لابد ان يتكاتف الجميع لمساعدة الدولة فى ترشيد الإستهلاك خصوصًا فى الموارد المائية والطاقه الكهربائية، مؤكدا بأن الكنيسة تتحمل مسئوليتها تجاه توعية المصلين، وتبصيرهم دوما بما تتطلبه المرحلة الحالية للوقوف بجانب خطط الدولة فى ترشيد الاستهلاك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استهلاك الكهرباء الأقباط الأرثوذكس ترشيد استهلاك الكهرباء مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد مطرانية الأقباط مطرانية الأقباط الأرثوذكس مطران محافظة بورسعيد مطران بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، 12 قرارا جديدا في اجتماع مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية