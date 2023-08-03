مطرانية بورسعيد تعلن خطتها لترشيد الكهرباء

أصدرت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها بيان صحفي لإعلان خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء تماشيا مع توجيهات الدولة التي أعلنت عنها في ترشيد استهلاك الكهرباء



ومن جانبه أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء سيتم تطبيقها في جميع الكنائس التابعة لابراشيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ابتداء من اليوم.

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مطران بورسعيد، فيتو

وجاء في بيان المطرانية بأنه سيتم استخدام أجهزه التكييف في جميع كنائس بورسعيد ومباني الخدمات على درجه حراره 25 درجه مئوية، كما ستستخدم الأجهزة عند الصلوات والخدمات فقط، وسيتم اغلاقها فور الانتهاء.

بيان مطرانية بورسعيد، فيتو

وأكد بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا أنه سوف يتم تشغيل نصف عدد الأجهزة فقط، أو لن يتم تشغيلها جميعا وذلك على حسب الحاجة

محافظ بورسعيد ومطران بورسعيد، فيتو

وأضافت مطرانية بورسعيد أيضا خلال خطتها لترشيد الكهرباء مؤكدة بأنه سيتم تشغيل لمبات ليد في النجف 15 وات و18 وات، وسيتم إضاءة النجف بنصف طاقته اي عدم إضاءة النجف جميعا.

وبخصوص مولدات الكهرباء أكد بيان المطرانية أنه سوف يتم عمل صيانة دوريه لمولدات الكهرباء، والتأكد بشكل دوري من عملها وصلاحياتها، كما سيتم تركيب لمبات ليد في قاعات مباني الخدمات وترشيد استخدام الكهرباء بها قدر المستطاع من 50 % إلى 75%.



وأوضحت المطرانية بأنه سوف يتم عمل صيانة للوحات الكهربائية، ومتابعتها دوريا لمنع حدوث أي شرط كهربي أو حرائق بسبب ارتفاع درجه حراره الجو الموجه الحارة هذه الأيام.

كما أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بأنه من ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي ستتبعها كنائس المحافظة هو عدم إضاءة كشافات النوادي كاملة، ولكن بطاقه 50%، كذلك مداخل وأسوار الكنيسة

وأضاف القس ارميا فهمى مؤكدا بأنه سيتم عمل صيانة دورية للمصاعد، ومعرفة الجدول الزمني من الجهات المعنية الخاص بإنقطاع الكهرباء تجنبا لحدوث اي مشاكل.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد أيضا بأنه سيتم توعية المواطنين على المنابر بضرورة ترشيد إستخدام الكهرباء في منازلهم وفي أماكن عملهم أيضا وذلك من ضمن خطة ترشيد استخدام الكهرباء.



وعلى جانب متصل شدد الأنبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها انه لابد ان يتكاتف الجميع لمساعدة الدولة فى ترشيد الإستهلاك خصوصًا فى الموارد المائية والطاقه الكهربائية، مؤكدا بأن الكنيسة تتحمل مسئوليتها تجاه توعية المصلين، وتبصيرهم دوما بما تتطلبه المرحلة الحالية للوقوف بجانب خطط الدولة فى ترشيد الاستهلاك.