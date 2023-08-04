السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

دولة عربية تسجل أعلى معدل لاستهلاك الكهرباء في تاريخها

الكهرباء، فيتو
الكهرباء، فيتو

مع ارتفاع درجات الحرارة التي تضرب العديد من الدول خلال الأسابيع الماضية والتي أدت إلى تضاعف استهلاك الكهرباء خاصة في منطقة الخليج.

أعدل معدل لاستهلاك الكهرباء في تاريخ البحرين 

وسجلت البحرين أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج التي تعاني من تبعات الاحتباس الحراري.

وقالت هيئة الكهرباء والماء على  موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" اليوم الجمعة: "سجلت مملكة البحرين الخميس أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها حيث بلغ الاستهلاك 3798 ميجاوات".

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وكان أعلى معدل استهلاك للكهرباء قد سجل في العام الماضي، وبلغ 3708 ميغاوات بتاريخ 18 أغسطس.

ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت الهيئة أن الحرارة في المملكة بلغت 40.1 درجة مئوية أمس الخميس، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 85.1 %. واليوم الجمعة، وصلت الحرارة إلى 46 درجة مئوية ونسبة الرطوبة إلى 75 %.

ولم تقدم الهيئة سببا للاستهلاك الكبير، لكنها حثت مشتركيها على اتباع "أساليب ترشيد الكهرباء والماء للحفاظ على الموارد الوطنية واستدامة الخدمات".

ومنطقة الخليج الغنية بموارد الطاقة والمنتجة للنفط، معروفة بصيفها الحار، وهي إحدى أكثر مناطق العالم تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري.

ومنطقة الخليج واحدة من الأماكن القليلة التي سجلت مرارا درجات حرارة فوق 35 درجة مئوية بمقياس ترمومتر البُصيلة المخضلة، وهي عتبة بقاء الإنسان التي يمكن بعدها أن يكون الإجهاد الحراري قاتلا في غضون ساعات، بغض النظر عن العمر والصحة واللياقة البدنية.

ولهذا السبب يحذر الخبراء من أن التغير المناخي المتسارع سيجعل أجزاء من منطقة الخليج غير صالحة للعيش بحلول نهاية هذا القرن.

أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، 12 قرارا جديدا في اجتماع مجلس الوزراء

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الكهرباء استهلاك الكهرباء الخليج البحرين الإجهاد الحراري

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