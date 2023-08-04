حسام حسن ينعي حرم صالح سليم

حسام حسن، حرص حسام حسن نجم النادي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق على تقديم العزاء في وفاة السيدة زينب لطفي حرم الراحل صالح سليم، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق.

وكتب حسام حسن تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا" يتقدم الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن بخالص العزاء والمواساة في وفاة السيدة الفاضلة حرم الراحل العظيم صالح سليم تغمدها الله بواسع رحمته وشملها بعظيم عفوه وللأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

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قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعازيه في وفاة زوجة صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق.

وقال الأهلي فى بيان رسمي: محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل الكابتن صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وأعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وفاة زينب لطفي زوجة لاعب الأهلي صالح سليم ورئيس النادي الأسبق، ووالدة زوجها خالد صالح سليم، والفنان الراحل هشام صالح سليم.

يسرا تعلن وفاة حماتها

وكتبت يسرا قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم".

وتابعت: "تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".

صالح سليم

ولد صالح سليم بحي الدقي في سبتمبر عام 1930، وانضم إلى صفوف الأهلي عام 1944 في فريق الناشئين، ليصعد في نفس العام إلى الفريق الأول، حيث خاض أول مباراة له أمام المصري وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية سجل صالح سليم آخر أهدافها وكانت أول مباراة رسمية له في أول بطولة دوري أمام نادي الجالية اليونانية في نفس العام، وبعد 19 عامًا في الأهلي خاض تجربة احترافية في فريق جراتس النمساوي عام 1967 قبل الاعتزال.

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عطاء حتى الرحيل

تولى منصب مدير الكرة بالأهلي عام 1971 حتى عام 1972، وفاز بعضوية مجلس الإدارة بفارق بسيط عن كامل مرتجي رئيس مجلس الإدارة، وفي عام 1980 خاض الانتخابات مرة أخرى ليفوز بمنصب رئيس النادي، ويستمر في العطاء للنادي الأهلي حتى عام 1988، ليقرر الانسحاب من الساحة لإفساح المجال للشباب، لكن النتائج تسوء ليعود إلى الأهلي مرة أخرى لفرض الاستقرار على الفريق، ليستمر في منصبه حتى وفاته عام 2002.



نجح صالح سليم في تحقيق 11 بطولة دوري، وكأس مصر 8 مرات، وكأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وفاز ببطولة كأس أمم أفريقيا 1959 مع المنتخب، وشارك بدورة ألعاب الأوليمبية عام 1960 والتي أقيمت بروما.



وسجل صالح سليم مع الأهلي 92 هدفًا طوال مسيرته، وسجل 9 مع فريق جراتس النمساوي، ويمتلك رقمًا قياسيًّا بتسجيله 7 أهداف في لقاء واحد أمام الإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الأهلي بثمانية أهداف، وحقق مع الأهلي 53 بطولة تحت قيادته، وهو في منصب رئيس النادي الأهلى

دخل صالح سليم المجال الفني بمشاركته في عدة أفلام سينمائية، حيث شارك في فيلم السبع بنات مع سعاد حسني ونادية لطفي، وفيلم الشموع السوداء مع نجاة الصغيرة، وفيلم الباب المفتوح أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة، كما أن صالح سليم تلقى الكثير من العروض من قبل أصدقائه الممثلين والمخرجين، للقيام بتمثيل أدوار أخرى في السينما، لكنه رفض كل العروض التي قدمت له بهذا الخصوص، مؤكدًا أنه "غير ناجح" على الصعيد الفني.



وكان سبب اعتزال المايسترو هو الانتقاد الحاد الذي تعرض له عقب فيلم "الباب المفتوح" آخر أعماله الفنية، والذي وافق على المشاركة فيه إرضاءً لسيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة"، لكن الفيلم لم يحقق النجاح المطلوب وتعرض لانتقادات قاسية.



وكان الصحفي لويس جريس، من أشد المنتقدين له، والذي كتب مقالًا كان السبب في اعتزال المايسترو للتمثيل؛ إذ كتب: "نجم الكرة اللامع أصابته الخيبة في مجال السينما، المسكين جذبته الأضواء حتى صرعته وتركته للجمهور، والذي استرعى انتباهي ليلة الافتتاح، أن الجمهور من معجبيه الكرويين، لم يحاسبه على هفوته، بل استقبله بالهتاف والتصفيق، ولكنهم همسوا لبعضهم بأنه ممثل فاشل".



مهر 25 قرشا

تزوج صالح سليم السيدة زينب لطفي، وهي أخت أحد أصدقاء صالح سليم وكانت جارته، وتعرف عليها أكثر على متن باخرة متجهة إلى الحوامدية، وتطورت علاقتهما بعد ذلك في ملاعب وطرقات النادي الأهلي بالجزيرة، وعبر أسلاك التليفون، ورفض والده فكرة الزواج لمجرد أنه لاعب كرة، وبعد إقناع اتفقت العائلتان على تأجيل الزواج حتى يكمل تعليمه، وعندما حصل على بكالوريوس التجارة طلب والد العروس مهرًا 25 قرشًا ورفض فكرة مؤخر الصداق، وفي ليلة الزفاف تشاجر صالح مع العروس لإصرارها على جلوسه بجانبها في الكوشة ورفضه هذا الأمر، ثم رضخ لرغبتها وأحيا الحفل تحية كاريوكا والمطرب محمد عبده صالح وأثمر الزواج ابنين خالد وهشام سليم.

صراعه مع المرض

بدأ صراع صالح سليم مع مرض سرطان الكبد عام 1998، عند اكتشافه إصابته بالمرض أثناء إجرائه الفحوصات الدورية، لكن الأطباء أبلغوه بصعوبة العلاج بسبب إصابة النصف الآخر من الكبد بتليف، بسبب إصابته بفيروس سي في وقت سابق، وبدأ في العلاج الكيماوي الموضعي والعلاج الحراري، وأصبحت تتكرر زياراته إلى لندن للعلاج، رافضًا إعلان سبب زياراته المتكررة إلى لندن، حتى تم اتهامه بإهدار المال، لكنه فضل الاستمرار في إخفاء حقيقة مرضه، حتى دخل في غيبوية متقطعة إلى أن انتقل إلى مثواه الأخير في السادس من مايو عام 2002.