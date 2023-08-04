أخبار الأهلي، كولر يطير إلى سويسرا وأحمد عبد القادر يهاجم الجماهير

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

موقف القندوسي من الاستمرار في الأهلي

وقال مصدر داخل الأهلي، إن هناك استقرارا داخل النادي على إعارة الجزائري أحمد القندوسي لاعب خط الوسط مؤكدًا أن نجاح اللاعب في قيادة الفريق للفوز أمس على المصري بالهدف الثاني الذي أحرزه في شباك المصري البورسعيدي لن يغير من قناعات الجهاز الفني ولجنة التخطيط بشأن إعارة اللاعب.

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وأوضح المصدر أن هناك قرارا تم اتخاذه فى هذا الملف وجاري البحث عن ناد جديد يتحمل راتب اللاعب السنوي الذي يقترب من الـ17 مليون جنيه سنويًا

الأهلي يستعد للإعلان عن رئيس الجهاز الطبي الجديد لفريق الكرة

يستعد النادي الأهلي للإعلان رسميًا عن رئيس الجهاز الطبي الجديد المنتظر انضمامه لفريق الكرة خلفًا لأحمد أبو عبلة الذى تمت إقالته مساء أمس الأول الأربعاء.

واستقر الرأى داخل الأهلي على اختيار الدكتور تامر أبو العنين استشاري العظام لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة بالنادي الأهلي.

كولر يطير إلى سويسرا

يغادر السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون بالأهلي القاهرة اليوم لقضاء إجازة نهاية الموسم بعد انتهاء مشوارهم في الموسم الأول مع النادي الأهلي أمس أمام المصري في ربع نهائي كأس مصر بالفوز على الفريق البورسعيدي 2-1 والتأهل إلى الدور قبل النهائي.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مران الأهلي الأول في فترة الإعداد للموسم الجديد

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة الراحة السلبية عقب انتهاء الموسم الكروي بخوض مباراة المصري أمس في نصف نهائي كأس مصر.

ومنح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

رسالة نارية من أحمد عبد القادر الى جماهير الأهلي

خرج أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وقال أحمد عبد القادر عبر صفحته الرسمية: جمهور الأهلي أكبر منك يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلوا ده وتوطوا ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقو ربنا فيه.

أضاف: جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكو وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطة وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب إزاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف وألفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الأهلي بأي شيء.

وقال: النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي انتو عاوزينوا ده مبعملوش والإجازة يا أنا يا صفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لآخر مرة أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي وبعدين لقطة ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجوا شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنة كاملة واكتر ويشتم اهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال انهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذرة ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل.

وفاة زوجة صالح سليم

وأعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، وفاة زينب لطفي زوجة لاعب الأهلي صالح سليم ورئيس النادي الأسبق، ووالدة زوجها خالد صالح سليم، والفنان الراحل هشام صالح سليم.

وكتبت يسرا قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم".

وتابعت: "تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط"