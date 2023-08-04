طبيب الأهلي السابق يقترب من هذا النادي

اقترب احمد أبو عبلة طبيب الأهلي “المقال” من تحديد وجهته المقبلة بعد إعلان توجيه الشكر له بشكل رسمي من قبل إدارة النادي الأهلي أمس الأول.

وعلمت فيتو أن أبو عبلة اقترب من تولي منصب رئيس الجهاز الطبي بنادي فيوتشر الموسم المقبل بعد إعلان رحيله عن الأهلي.

من ناحية أخرى يستعد النادي الأهلي للإعلان رسميًا عن رئيس الجهاز الطبي الجديد المنتظر انضمامه لفريق الكرة خلفًا لأحمد أبو عبلة الذى تمت إقالته مساء أمس الأول الأربعاء.

واستقر الرأى داخل الأهلي على اختيار الدكتور تامر أبو العينين إستشاري العظام لتولي منصب رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة بالنادي الأهلي.

ونستعرض في السطور التالية كافة المعلومات الخاصة بطبيب الأهلي المنتظر..

هو أحد أهم الأطباء في مجال علاج الإصابات والعمليات الجراحية والحقن حيث عمل مع فيليكس ماجات في فريق فولسبورج ومع العديد من الرياضيين في فولسبورج كما عمل بمستشفى هانوفر الألمانية.

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وقالت مصادر داخل الأهلي: الطبيب المنتظر لديه خبرة كبيرة وطويلة في إدارة المؤسسات الطبية



ويجيد اللغة الألمانية ويمكنه التواصل بشكل جيد مع المدير الفني خاصة بعد الجلسة التي جمعته مع كولر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأيام الماضية.

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس إقالة احمد أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي خلال الساعات الماضية وذلك قبل ساعات من مباراة المصري البورسعيدي.

أضافت: أبو عبلة دخل في أزمات بالجملة مع كولر المدير الفني للفريق الذي طلب بشكل رسمي رحيل طبيب الأهلي.

وأوضحت أن علاقة طبيب الأهلي مع عدد ليس بقليل من اللاعبين توترت أيضا ومن ثم تم شكواه إلي كولر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وتم تصعيد تقرير بكل هذه الأزمات إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي قرر رحيله بعد الحصول على الضوء الأخضر من كولر المدير الفني للفريق.

وقالت: طبيب الفريق أيضا لم يكن دقيق في العديد من المواقف الخاصة بتحديد موعد عودة اللاعبين المصابين وهو ما نقله كولر في جلسته مع الخطيب ومن ثم تم الاستقرار علي رحيله وتكليف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي باختيار رئيس الجهاز الطبي الجديد والذي بات قريبا من تامر أبو العينين.