إعادة إذاعة حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في مهرجان العلمين
تٌعيد شبكة تليفزيون الحياة، بعد قليل، إذاعة حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم، في مهرجان العلمين أمس في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة.
حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم
يأتي ذلك بناءً على طلب المشاهدين بعد النجاح الذي حققه الحفل أمس، ليطالبوا بإعادة بث الحفل للاستمتاع به اليوم، وهو ما استجابت له شبكة تليفزيون الحياة.
مهرجان العلمين
ويعتبر مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، والذي يتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر، أن يتضمن المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية، مثل حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في نفس اليوم، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي «russ» يوم 25 أغسطس.
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