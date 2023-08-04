طرح البوستر الرسمي لفيلم الملحد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الملحد، البوستر الرسمي للفيلم.

وكان إبراهيم عيسى كشف تفاصيل فيلم “الملحد” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره، بحسب ما أكد المخرج ماندو العدل.

وقال إبراهيم عيسى: لا توجد أي مشكلات على اسم “الملحد” وسيناريو العمل تمت الموافقة عليه من المصنفات الفنية باسم “الملحد".

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وكان المخرج ماندو العدل أعلن الانتهاء من تصوير فيلم “الملحد” وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب “ماندو”: "الحمد لله والشكر لله أخيرًا فركش الملحد، إبراهيم عيسى وأحمد السبكي.. يا كريم يا رب.

فيلم الملحد

ويضم العمل العديد من النجوم أبرزهم: أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وشيرين رضا، وتارا عماد، وعددًا آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث العمل حول التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين الذي يصيب الشباب، ويسلط الفيلم الضوء على القضية بشكل عقلاني وتوضيحها للمجتمع.

وفيلم “الملحد” ليس العمل الأول بين إبراهيم عيسى والمخرج ماندو العدل، بل يعتبر العمل الثالث بعد مسلسل فاتن أمل حربي وفيلم صاحب المقام الذي عرض عام 2020، وحققت كل هذه الأعمال نجاحًا كبيرًا.