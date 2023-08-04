عبد الملك: تغييرات أوسوريو خذلته أمام النصر وغموض مصير دوري المحترفين

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن التغييرات التي دفع بها خوان أوسوريو مدرب الزمالك أمام النصر السعودي، خذلت المدرب خلال اللقاء، مشيرا إلى أن قرار سحب سيف الجزيري من المباراة كان مبكرًا وهو الأفضل في الهجوم، لكن المدرب حاول إغلاق وسط الملعب أمام فريق قوي بحجم النصر.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أوسوريو تعجل في استبدال سيف الدين الجزيري، لكنه كان جيدا في الشوط الأول، وكان عليه أن يكمل بنفس المستوى، لكن تغير الشوط الثاني وأجرى عدة تغييرات ساهمت في فقدان فرصة الصعود".

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وأضاف: "الزمالك في حاجة للاعب وسط بكواليتي مختلف عن العناصر المتواجدة حاليا، ومحمود حمادة من العناصر الجيدة، لكن الفريق في حاجة لضم لاعب مثل إمام عاشور".

وواصل: "كريستيانو رونالدو لاعب قوي وظاهرة مختلفة في كرة القدم بسبب الأهداف التي يسجلها برأسه".

وزاد: "هناك غموض بدوري المحترفين لاندية القسم الثاني في الموسم المقبل، وهناك عشوائية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأكد: "حتى لو الزمالك لم يضم صفقات قوية، فسوف يظل منافس في الموسم المقبل، والزمالك سوف يستفيد من المبلغ في أي وقت سيقوم كهربا بدفعه".

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".