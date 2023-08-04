عبد الجليل: الزمالك يحتاج لدعم قوي ويجب إنهاء أزمة كهربا

الزمالك، أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان قادرًا على الاستمرار في البطولة العربية لو تحلى أوسوريو بالواقعية المطلوبة في مواجهة الفرق السعودية "النصر والشباب"، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيد لكنه هناك بعض التفاصيل ساهمت في الخروج المبكر من دور المجموعات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك يحتاج إلى دعم قوي في الموسم المقبل، وعلى الأقل 3 عناصر تستطيع اللعب مع المجموعة الحالية".

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وأضاف: "الأهلي يمتلك جماهيرية كبيرة في دول العالم، وأصبح مميزًا في قصة التفاعل الخاصة عبر حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "كان يجب على الأهلي إنهاء أزمة كهربا ودفع الغرامة من أجل التركيز في المرحلة المقبلة، وإنهاء الأزمة تمامًا".

وأكد: "الأهلي دائما بيحاول يحقق المكاسب رغم إمكانية هبوط المستوى في بعض اللقاءات".

وأتم: "لو شارك الأهلي بمستواه العادي كان من الممكن أن يتوج باللقب العربي، ورغم حالة الإجهاد لكن حزين لغياب الأهلي عن البطولة، خصوصًا في ظل التاريخ الكبير الذي يحظى به في البطولات العربية".

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".