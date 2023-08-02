حملة ترامب ترد على الاتهامات الجديدة للرئيس السابق

علَّقت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الاتهامات الجنائية الجديدة التي وجهت إليه للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وصنَّفت الحملة الاتهامات الجديدة الموجهة ضد ترامب ضمن محاولات الرئيس جو بايدن للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

أبرز النقاط التي وردت في بيان حملة ترامب ردًّا على الاتهامات الجديدة الموجهة إليه:

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• محاولة مثيرة للشفقة من جانب عائلة بايدن ووزارة العدل للتدخل في انتخابات 2024.

• ترامب هو المرشح الأوفر حظًّا بلا منازع للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة.

• وصفت لائحة الاتهام بأنها "اضطهاد" سياسي يذكر بألمانيا النازية.

• التزم الرئيس ترامب بالقانون والدستور دائما، بمشورة العديد من المحامين البارزين.

• ستفشل عمليات مطاردة الساحرات هذه وسيعاد انتخاب الرئيس ترامب للبيت الأبيض حتى يتمكن من إنقاذ بلادنا من سوء المعاملة وعدم الكفاءة والفساد الذي يسري في عروق بلادنا بمستويات لم نشهدها من قبل.

• قبل ثلاث سنوات كانت لدينا حدود قوية، واستقلال في مجال الطاقة، وتضخم أقل، واقتصاد عظيم.

• اليوم نحن أمة في حالة انحدار.

• الرئيس ترامب لن يحبطه الاستهداف السياسي المشين.

وجاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه ترامب حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.

ووُجهت إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامات جنائية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وهذه المرة بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.



أظهرت وثائق المحكمة، اليوم الأربعاء، توجيه أربع تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق، ترامب بتورطه في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

لائحة اتهام جديدة ضد ترامب

ووفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء: "على الرغم من هزيمته، كان المتهم مصممًا على البقاء في السلطة، لذلك لمدة أكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وقوع تزوير حاسم في الانتخابات وأنه فاز بالفعل.

قالت وزارة العدل الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب، مدعو للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن يوم 3 أغسطس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى سلمت لائحة اتهامات لمحكمة اتحادية في واشنطن بشأن دور ترامب في أحداث الكونجرس.

كذلك تم توجيه اتهام جديد لترامب بشأن محاولة تقويض نقل السلطة في الفترة التي سبقت أعمال الشغب في 6 يناير 2021.



وفي 23 ديسمبر العام الماضي، أصدرت لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير تقريرها النهائي، الذي طال انتظاره، والمكون من 845 صفحة ليلة أمس الخميس، والذي تم نشره بعد 3 أيام من عقد اللجنة اجتماعها النهائي، وكشف النقاب عن عدة إحالات جنائية تستهدف ترامب.



وتوقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يوجّه إليه اتهام جنائي جديد، من قبل المدَّعي العام الفيدرالي جاك سميث، وهو ما تحقق في شكل التهديد القضائي الأخطر الذي يواجهه في طريق عودته للبيت الأبيض.

وفي منشور على منصَّته "تروث سوشيال" ربط ترامب بين الاتهام المتوقع والانتخابات الرئاسيات المقبلة، واصفًا المدعي العام الفدرالي بـ"المختل"، ومطلقًا على نفسه وصف "الرئيس المفضل".

وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي: "سمعت بأن المختل جاك سميث وبغية التدخل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، سيوجّه اتّهاما زائفًا جديدًا إلى رئيسكم المفضَّل، أنا، عند الساعة 17:00 (21:00 ت ج)"

وفي المنشور يتساءل ترامب "لمَ لم يفعلوا ذلك قبل عامين ونصف العام؟ (...) لمَ انتظروا كل هذه المدة؟"، مقدما إجابة من تلقاء نفسه بالقول: "لأنهم أرادوا أن يحصل الأمر في منتصف حملتي"، مندّدا بـ"سوء سلوك الادعاء".

وبعد ما قاله ترامب وُجّه إليه الاتهام بالفعل، ليصبح الرئيس السابق في مواجهة التهديد القضائي الأخطر حتى الآن في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.

وعلى إثر تحقيق أشرف عليه المدعي الخاص جيك سميث، اتُّهم المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بـ"التآمر ضد الدولة الأمريكية" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابية.

وسميث نفسه سبق وأن وجه اتِّهامات للرئيس الجمهوري السابق بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، ويتولى المدعي العام الفدرالي حاليا إجراء تحقيق حول جهود قد يحتمل أن الرئيس الملياردير بذلها لعكس نتائج انتخابات نوفمبر 2020.

وكان ترامب قال قبل أسبوعين إنه تلقى رسالة من مدَّعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجَّح أن يوجَّه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس، في السادس من يناير 2021.



انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وتأتي هذه النتائج فيما جرى النظر إلى ديسانتيس بمثابة الأوفر حظًّا وسط المحافظين، لكن المؤشرات التي توالت، مؤخرًا، لا تصب في صالحه.

ونال ترامب تأييد 54 % من المستجوبين، في حين حصل ديسانتيس على 17 % فقط، في نتيجة تمنح الرئيس الجمهوري السابق وضعًا أكثر من مريح.

دعم ضعيف لـ " مايك بنس" للترشح للرئاسة الأمريكية

أما مايك بنس، النائب السابق للرئيس ترامب، فلم يحظ إلا بـ"دعم ضعيف للغاية" لا يكاد يذكر، لأنه لم يتجاوز 3 في المئة، وهو ما يجعل الطريق غير معبدة أمامه حتى ينال ترشيح الحزب الجمهوري.

وحصل باقي المرشحين الجمهوريين على نسب تأييد لا تزيد على 2 أو 3 %، الأمر الذي يعني أن حظوظهم ضئيلة جدًّا، أو حتى شبه منعدمة، ما لم يحصل أمر يرجح حظوة أحدهم في السباق الانتخابي.

وكشف الاستطلاع أن ترامب متفوق حتى في حالة إزاحة المرشحين الآخرين؛ لأنه يحظى وقتئذٍ بدعم 62 %، مقارنة بـ31 % لديسانتيس.

وأورد الاستطلاع أن ترامب لديه أوراق رابحة تعزز حظوته لدى كل مجموعة من قاعدة المحافظين الذين يريدونه أن يعود رئيسًا للولايات المتحدة، بغض النظر عن التصويت على عزله مرتين في الكونغرس، ورغم أنه أصبح أول رئيس في تاريخ البلاد توجه إليه تهم جنائية.

ويرى 89 % من الجمهوريين أن البلاد تدار بطريقة خاطئة، مبدين بذلك استياءهم من النهج الذي سارت عليه إدارة الديمقراطي، جو بايدن.

وقال عدد من الجمهوريين، إن نظرتهم إيجابية لديسانتيس، وكانوا سيوالونه ويدعمونه لو لم يكن ترامب قد قدم ترشحه، وهذا الأمر يكشف أن حاكم فلوريدا تضاءلت حظوظه بسبب وقوعه أمام خصم غير سهل.