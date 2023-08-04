الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ريهام عبد الحكيم تنقل مهرجان العلمين لأجواء جديدة بأغاني زمن الفن الجميل (صور)

ريهام عبد الحكيم،
ريهام عبد الحكيم، فيتو

رحلة في عالم الطرب الساحر.. أحيت مطربة الأوبرا ريهام عبد الحكيم ليلة جديدة من ليالي الدورة الأولى من مهرجان العلمين الترفيهي وسط تفاعل جماهيري كبير.

ريهام عبد الحكيم، فيتو (5)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (5)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (6)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (6)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (7)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (7)

حفل ريهام عبد الحكيم في العلمين

وجاءت ليلة ريهام عبد الحكيم مختلفة تمام عن ليالي وحفلات المهرجان الذي انطلق في النصف الأخير من شهر يوليو الماضي، وللمرة الأولى عاش حضور العلمين الجديدة في أجواء من الطرب الكلاسيكي وتراث الطرب والإبداع المتميز.. حيث  تغنت الفنانة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي بمجموعة من الأعمال المميزة لها ولـ وردة الجزائرية وكوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

 

ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها: القلب ولا العين، سألوني الناس، أروح لمين، بانوراما من أعمال وردة، كل الكلام، أنا قلبي دليلي، قبل ما أنام، يا تمر حنة، شكله طيب، خاتم سليمان، وكعادتها اختتمت حفلها بأغنيتها الشهيرة فيها حاجه حلوة.

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مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

ريهام عبد الحكيم، فيتو (1)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (1)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (2)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (2)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (3)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (3)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (4)
ريهام عبد الحكيم، فيتو (4)


شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي.

 

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الأوبرا المايسترو محمد الموجي حفل ريهام عبد الحكيم خاتم سليمان مهرجان العلمين محمد الموجي

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