الجماهير كلمة السر، الأهلي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميامي

الأهلي، انفرد النادي الأهلي، بالصدارة بين أكبر الأندية العالمية، بفضل شعبيته الجارفة في مصر والوطن العربي.

واحتل الأهلي القمة في قائمة الأندية الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، على مستوى التفاعل خلال شهر يوليو 2023، وفقًا للإحصائية التى أعدها موقع "deportesyfinanzas"، المتخصص فى هذا الشأن.

وتفوقت حسابات النادي الأهلي على حسابات أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وآرسنال الإنجليزي.



وحقق النادي الأهلي 20.4 مليون تفاعل عبر صفحته الرسمية على منصة فيس بوك، ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل 5 أندية على مستوى العالم في شهر يوليو الماضي.



وجاء في المركز الثاني ريال مدريد بـ (19 مليونا)، فيما تراجع حساب برشلونة إلى المركز الثالث (18.4 مليون).



وظهر فريق إنتر ميامي الأمريكي في المركز الرابع (15.7 مليون) وجاء آرسنال خامسا بـ11 مليون تفاعل.





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قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يوما عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويطير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة مستغلا فترة الراحة التي منحها للفريق وذلك من أجل الاطمئنان على أسرته.

ومن المنتظر أن يعود بعدها الفريق للتدريبات قبل معسكر الإعداد الخارجي الذي اقترب من ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خضوع لاعبي الفريق للقياسات الطبية والبدنية في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد كما حدث في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر إن كولر يرغب في الوقوف علي التفاصيل البدنية والطبية لحالة جميع اللاعبين للحفاظ على مستوى الجميع قبل بداية الموسم الجديد.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.



أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.



وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجرى أحداثها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.