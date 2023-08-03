الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الجماهير كلمة السر، الأهلي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميامي

الأهلي, فيتو
الأهلي, فيتو

الأهلي، انفرد النادي الأهلي، بالصدارة بين أكبر الأندية العالمية، بفضل شعبيته الجارفة في مصر والوطن العربي. 

واحتل الأهلي القمة في قائمة الأندية الأكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، على مستوى التفاعل خلال شهر يوليو 2023، وفقًا للإحصائية التى أعدها موقع "deportesyfinanzas"، المتخصص فى هذا الشأن.

وتفوقت حسابات النادي الأهلي على حسابات أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وآرسنال الإنجليزي.

وحقق النادي الأهلي 20.4 مليون تفاعل عبر صفحته الرسمية على منصة فيس بوك، ليحتل المركز الأول في قائمة أفضل 5 أندية على مستوى العالم في شهر يوليو الماضي.

وجاء في المركز الثاني ريال مدريد بـ (19 مليونا)، فيما تراجع حساب برشلونة إلى المركز الثالث (18.4 مليون).

وظهر فريق إنتر ميامي الأمريكي في المركز الرابع (15.7 مليون) وجاء آرسنال خامسا بـ11 مليون تفاعل.

 

Advertisements

 

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يوما عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

 

ويطير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة مستغلا فترة الراحة التي منحها للفريق وذلك من أجل الاطمئنان على أسرته.

 

ومن المنتظر أن يعود بعدها الفريق للتدريبات قبل معسكر الإعداد الخارجي الذي اقترب من ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خضوع لاعبي الفريق للقياسات الطبية والبدنية في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد كما حدث في بداية الموسم الحالي.

 

وقال مصدر إن كولر يرغب في الوقوف علي التفاصيل البدنية والطبية لحالة جميع اللاعبين للحفاظ على مستوى الجميع قبل بداية الموسم الجديد.

 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة الـ48

سامي قمصان مدرب الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام المصري ونستحق التأهل لنصف النهائي


أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.


وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجرى أحداثها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الأهلي النادي الأهلي التواصل الاجتماعي ريال مدريد برشلونة أرسنال انتر ميامي

مواد متعلقة

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة الـ48

سامي قمصان مدرب الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام المصري ونستحق التأهل لنصف النهائي

مروان عطية: الأهلي حقق المطلوب أمام المصرى وهدفنا الفوز باللقب (فيديو)

كأس مصر، قندوسى: سعيد بتسجيل أول أهدافى مع الاهلى (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية