الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة الـ48

الأهلى، حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على الاحتفال بعيد ميلاد وائل جمعة صخرة دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني السابق الذي احتفل بعيد ميلاده الـ48 اليوم الخميس فهو من مواليد 3 أغسطس من العام 1975.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورة لوائل جمعة وعلق عليها قائلا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد صخرة الدفاع.. وائل جمعة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

بدايته مع كرة القدم

بدأ وائل جمعة مشواره مع الساحرة المستديرة في مركز شباب الشين واستمر به ثلاث سنوات حتى انتقل إلى فريق غزل المحلة في العام 1993 ولعب فريق الناشئين تحت 18 عام مع زعيم الفلاحين واستمر حتى عام 1996 حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول الذي لعب فيه على مدار خمس سنوات وبالتحديد حتى عام 2001 الذي انتقل فيه إلى الأهلي بعد تألقه مع المنتخب العسكري في كأس العالم العسكرية التي أقيمت في ذات العام.

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30 بطولة لوائل جمعة مع الأهلي

نجح وائل جمعة في الفوز بـ30 بطولة مع خلال فترة تواجده مع القلعة الحمراء التي امتدت بين عامي 2001 وحتى عام 2014 الذي شهد اعتزال الصخرة وانتهاء مشواره الحافل بالنجاح مع قلعة الجزيرة.

8 بطولات للدوري الممتاز

وحقق وائل جمعة مع الأهلي 8 ألقاب لبطولة الدوري الممتاز فى الموسم التالية 2004-2005 و2005-2006 و2006-2007 و2008-2009 و2009-2010 و2010-2011و2013-2014.

3 بطولات لكأس مصر

وتوج وائل جمعة مع الأهلي بـ3 بطولات لكأس مصر كانت في مواسم 2002-2003 و2005-2006 و2007-2008.

7 بطولات للسوبر المحلى

فاز وائل جمعة مع الأهلى بسبع بطولات لكأس السوبر المحلى فى سبع مرات كانت في الأعوام التالية 2003 و2005 و2006 و2008 و2010 و2012.

6 بطولات لكأس السوبر الأفريقي

وتوج وائل جمعة بست بطولات لكأس السوبر الأفريقي في أعوام 2002 و2006و2007 و2009 و2013و2014.

6 بطولات لدورى أبطال أفريقيا

كما فاز وائل جمعة مع الأهلى بست بطولات لدورى أبطال أفريقيا في أعوام 2001و2005و2006و2008

و2012 و2013.



مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وشارك وائل جمعة مع الأهلى فى بطولات كأس العالم للأندية في خمس مرات كانت في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 وجميعها أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو وكانت المرة الأخيرة في عام 2013 بالمغرب.

مسيرته مع المنتخب الوطني



وتوج وائل جمعة مع المنتخب الوطني بثلاث بطولات لكأس الأمم الأفريقية في أعوام 2006 و2008و2010 تحت قيادة فنيه للمعلم حسن شحاته المدير الفني التاريخى للفراعنة.

وشارك وائل جمعه مع المنتخب الوطني في كأس العالم للقارات بجنوب أفريقيا عام 2009 الذى خرج فيه المنتخب الوطني من الدور الأول بعد الهزيمة أمام البرازيل بنتيجة 3/4 ثم الفوز على إيطاليا بهدف نظيف قبل أن يخسر من المنتخب الأمريكي بثلاثية نظيفة.

وائل جمعة صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي

الجدير بالذكر أن وائل جمعة أكثر لاعبي القارة الأفريقية حصولا على لقب دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي برصيد 12 بطولة بواقع 6 بطولات لدورى الأبطال ومثلهم للسوبر الأفريقي.