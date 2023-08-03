سامي قمصان مدرب الأهلي: قدمنا مباراة كبيرة أمام المصري ونستحق التأهل لنصف النهائي

الأهلي، أعرب سامي قمصان، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتحقيق الفوز على فريق المصري، في ربع نهائي كأس مصر، مؤكدًا أن الفريق حقق المطلوب في المباراة ببلوغ نصف نهائي البطولة.

سامي قمصان مدرب الأهلي

وأشار قمصان إلى أن لاعبي الأهلي يستحقون الفوز بعدما قدموا مباراة كبيرة وروحًا قتالية عالية، خاصة في الدقائق الأخيرة التي نجح فيها الفريق في تحويل تأخره إلى التعادل ثم الفوز وقلب الأمور لصالحه.

وأكد مدرب الأهلي أن الأهلي تنتظره تحديات كبيرة خلال الموسم المقبل، وخاصة بعدما نجح في تحقيق كل البطولات خلال الموسم الحالي، لذلك سيكون مطالبًا بالحفاظ على ألقابه، كما أنه سيشارك في كأس العالم للأندية وبطولة دوري كرة القدم الإفريقي.

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وتوجه قمصان بالشكر لجماهير الأهلي التي قدمت لوحة رائعة من العطاء للفريق على مدار الموسم، كما شكر الجهاز الفني الذي قام بمجهود كبير من أجل ظهور الفريق بمستوى رائع، وكذلك أثنى على جميع لاعبي الفريق وحتى الذين رحلوا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قدموا كل ما لديهم من أجل حصد كل البطولات.

ومنح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٢٠ يوما عقب انتهاء مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء اليوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويطير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة مستغلا فترة الراحة التي منحها للفريق وذلك من أجل الاطمئنان على أسرته

ومن المنتظر أن يعود بعدها الفريق للتدريبات قبل معسكر الإعداد الخارجي الذي اقترب من ألمانيا استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قرر خضوع لاعبي الفريق للقياسات الطبية والبدنية في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد كما حدث في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر إن كولر يرغب في الوقوف علي التفاصيل البدنية والطبية لحالة جميع اللاعبين للحفاظ على مستوى الجميع قبل بداية الموسم الجديد.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجرى أحداثها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.