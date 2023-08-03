الجمعة 04 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يتعادل مع النصر السعودي.. والأهلي يفوز على المصري ويصعد لنصف نهائي كأس مصر

الزمالك والنصر السعودي،
الزمالك والنصر السعودي، فيتو

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

 

الزمالك يودع البطولة العربية بعد التعادل أمام النصر 1-1 

وتعادل نادي  الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

بهذه النتيجة يودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

 

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وسجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول  لنادي  الزمالك  في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي  الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

 

 

رونالدو وشيكابالا يتبادلان التيشرتات عقب مباراة الزمالك والنصر 

وشهدت مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية لفتة طيبة عقب نهايتها وذلك بعدما شوهد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر يتبادل التيشيرت مع شيكابالا نجم نادي الزمالك.

 

وتفاعلت جماهير الزمالك مع هذا الفيديو الذي انتشر بشكل سريع عقب المباراة وربطتها بالتصريحات المميزة التي أدلى بها رونالدو عقب المباراة والتي أشاد فيها بفريق الزمالك.

 

وتعادل الفريقان 1-1 في مباراة كانت حماسية وصعد النصر لدور الـ 8 وودع الزمالك البطولة.

 

 

الشباب السعودي يتأهل لدور ربع النهائي بفوز صعب على الاتحاد المنستيري

وخطف فريق الشباب السعودي فوز صعب من أنياب الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد علي استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال) (البطولة العربية 2023).

 

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إيفر بانيجا من ضربة الجزاء في الدقيقة 26.

 

وبهذه النتيجة ضمن الشباب صدارة المجموعة الثالثة من البطولة العربية برصيد 7 نقاط ليواجه الوحدة الإماراتي بقيادة بيتسو موسيماني في دور ربع النهائي.

 

كما تأهل النصر وصيفًا عن هذه المجموعة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تعادله مع الزمالك والذي سيغادر بصحبة الاتحاد المنستيري منافسات البطولة بشكل رسمي.

 

قندوسي يقود الأهلي للفوز على المصري بالوقت الإضافي والصعود إلى نصف

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

 

وتقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.

 

أنباء عن إيقاف كهربا 6 أشهر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بسبب غرامة الزمالك

وترددت أنباء في الأوساط الرياضية عن أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قررت اليوم خلال لجنة الاستماع للقضية الخاصة باللاعب محمود كهربا إيقاف نجم الأهلي 6 أشهر ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضة لحين دفع الغرامة لنادي الزمالك.

 

وإنه سيتم توقيع غرامة على اللاعب قدرها 30 ألف فرانك سويسري لمصلحة الفيفا وأن الإيقاف الموقع على اللاعب يتم رفعه مباشرة بمجرد دفع الغرامة لنادي الزمالك.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تأكد فيه عدم وصول أي خطابات رسمية من الفيفا لاتحاد الكرة حيث من المتوقع أن يصل الخطاب خلال أيام.

 

باريس سان جيرمان يحدد موعد الفحص الطبي لـ ديمبلي

ويستعد الفرنسي عثمان ديمبلي لمغادرة فريقه برشلونة الإسباني، والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أنه من المتوقع وصول ديمبلي إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، حيث سيخضع اللاعب للفحص الطبي غدًا الجمعة، تمهيدًا لتوقيع عقود الانضمام لباريس سان جيرمان، للمواسم الخمسة المقبلة، حتى يونيو 2028.

 

وسيدفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي بعقد ديمبلي والبالغة 50 مليون يورو، ليصبح الصفقة التاسعة لباريس سان جيرمان في انتقالاته الصيفية بعد ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو، ومانويل أوجارتي، ولي كانج إن، ولوكاس هيرنانديز، وتشافي سيمونز (معار إلى لايبزيج)، وشير ندور، وأرناو تيناس.

رونالدو وشيكابالا يتبادلان التيشرتات عقب مباراة الزمالك والنصر ( فيديو )

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