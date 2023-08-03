الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

التحفظ علي ثلاجة بها 10 أطنان من الدواجن الفاسدة بالخانكة

التحفظ علي دواجن
التحفظ علي دواجن غير صالحة بالقليوبية، فيتو

ضبطت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية برئاسة مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة وبحضور ولاء محمد نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتور  اغيمن هشام رئيس قسم ادغارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري خلال حملة مكبرة للتفتيش على محلات الجزارة ومحلات الدواجن. 

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حيث تم ضبط ثلاجة دواجن  بقرية عرب العيايدة عثر بها على  10 أطنان تقرييا من الدواجن وأجزاء الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني وبالعرض على النيابة العامة بالخانكة اصدرت قرارها بإعدام المضبوطات كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر ل2 اصحاب محلات جزارة.

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الغش التجاري، هو إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها ماديًّا أو إظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، وتقع جريمة الغش التجاري في أغلب  الأحوال في المواد الغذائية والطبية، ورغم زيادة خطورة غش السلع خاصة الغذائية، ووصول الأمر للإصابة بأمراض خطيرة مثل تليف الكبد والفشل الكلوي والتسمم الغذائي، وأحيانا كثيرة للموت.

 

قانون التدليس والغش

أكدت المادة(2) من القانون رقم 48 لسنة 1941، بشأن قمع التدليس والغش، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

 

 

الغش في العقاقير والأدوية 


1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا نن هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

تقليد الأغلفة

 2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو أية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
 

الحبس ٧ سنوات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

 

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أمن القليوبية محافظ القليوبية محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مدينة الخانكة

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