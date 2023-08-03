مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور
اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور فى المحافظة.
وشملت الحركة: محمد محروس رئيسا لوحدة شبين القناطر، وهاني حجازي رئيس وحدة مرور الخانكة، ومحمد السيسى مرور العبور، وربيع صلاح لمرور شبرا الخيمة/ ومحمود وجيه رئيسا لوحدة مرور العرب، ومحمد شداد للفحص، وعبد العزيز البلبيسي لمرور طوخ، وأحمد صلاح رئيسا لوحدة مرور بنها، والرائد أحمد عبد الباقى لمرور القناطر، والرائد أحمد صلاح لمرور قليوب.
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