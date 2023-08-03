الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور

أمن القليوبية، فيتو
أمن القليوبية، فيتو

اعتمد اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية،  حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور فى المحافظة.

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 وشملت الحركة: محمد محروس رئيسا لوحدة شبين القناطر، وهاني حجازي رئيس وحدة مرور الخانكة، ومحمد السيسى مرور العبور، وربيع صلاح لمرور شبرا الخيمة/ ومحمود وجيه رئيسا لوحدة مرور العرب، ومحمد شداد للفحص، وعبد العزيز البلبيسي لمرور طوخ، وأحمد صلاح رئيسا لوحدة مرور بنها، والرائد أحمد عبد الباقى لمرور القناطر، والرائد أحمد صلاح لمرور قليوب. 

 

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الإدارة العامة لمرور القليوبية الادارة العامة لمرور اللواء نبيل سليم شبين القناطر محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مرور القليوبية مرور شبرا

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