كأس مصر، قندوسى: سعيد بتسجيل أول أهدافى مع الاهلى (فيديو)

كأس مصر، عبر أحمد قندوسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الأحمر في شباك فريق المصري البورسعيدي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وقال أحمد قندوسى في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سعيد بأول اهدافى مع الأهلى خاصة أن ساهم في تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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وواصل قندوسى تصريحاته قائلا:"أتمنى أحرز المزيد من الانتصارات والبطولات مع الأهلى خلال الفترة المقبلة".

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2026.

أهداف مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقدم مروان حمدى للمصري في الدقيقة 95 ثم تعادل على معلول للأهلي في الدقيقة 100 من ضربة جزاء وبعدما نجح أحمد قندوسي لاعب الأهلى فى أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 107 من الشوط الإضافي الثاني لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 ليصعد المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة فريق إنبى.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تجرى أحداثها على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

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وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

تشكيل الاهلي أمام المصرى البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي