استعدادات جامعة المنصورة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى 2023

أعلنت جامعة المنصورة استعداداتها لفتح مكتب التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2023/ 2024 لطلاب المرحلة الأولى ‏الحاصلين على الثانوية العامة 2023، وذلك بداية من يوم السبت القادم ولمدة 5 أيام.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتوجيهات الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسيتم بدء تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المصرية عام 2023 بفرع مكتب التنسيق بجامعة المنصورة،

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اعتبارًا من السبت 2023/8/5 حتى الأربعاء 9/ 8/ 2022 على موقع التنسيق الإلكتروني تحت إشراف الدكتور وليد الطنطاوي مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وقد تم تجهيز 5 معامل حاسب آلى لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالي:

مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان.

3 معامل بكلية التربية، مدرج (4) مبنى ( أ ) التعليمي بكلية الصيدلة.

تم عمل ورشة عمل تدريبية لتدريب مدخلي البيانات.

تم تخصيص لجنة من العاملين بالمكتب والذين لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة للتعريف بها وتخصصاتها والرسوم الدراسية الخاصة بها.

تم عمل لجان للاستعلامات للرد على استفسارات وشكاوى الطلاب.

تم استخدام معامل مكيفة حرصًا على راحة الطلاب.

تم عمل مسارات للدخول والخروج للطلاب منعًا الازدحام والتكدس.

و تم تجهيز المكتب من الخارج بمظلات لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

مع أطيب تمنيات منسوبي الجامعة لأبنائهم بالتوفيق والسداد.