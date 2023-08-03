الزمالك يودع البطولة العربية بعد التعادل أمام النصر 1-1 (فيديو وصور)

تعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة يودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

أحداث الشوط الأول من الزمالك والنصر السعودي

تبادل الفريقين السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 5 سجل سيف الجزيري هدفا لصالح الزمالك قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وبعدها بـ 5 دقائق سجل عبد الرحمن غريب هدفا للنصر قبل أن يلغيه الحكم أيضا بداعي التسلل.

الزمالك والنصر، فيتو

وبعد مرور 20 دقيقة سيطر النصر على الكرة وبدأ في بناء الكرة من الخلف.

بينما فريق الزمالك أصبح يضغط من الأمام على دفاعات النصر.

وفي الدقيقة 38 كاد النصر أن يسجل الهدف الأول عن طريق رأسية قوية من عبد الله مادو ولكن تصدى لها محمد صبحي ببراعة شديدة.

الزمالك والنصر، فيتو

وفي الدقيقة 40 هدد الزمالك مرمى النصر عن طريق رأسية رائعة من عمرو السيسي ولكن جاءت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 41 سدد فتوح كرة قوية ولكن ارتطمت في الدفاع وغيرت اتجاهها وتحولت لركلة ركنية.

وواصل الزمالك ضغطه على النصر بتصويبة أخرى من أحمد فتوح كادت أن تسفر عن الهدف الأول ولكن جاءت بجانب العارضة.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

أحداث الشوط الثاني من الزمالك والنصر السعودي

وفي بداية الشوط الثاني أجرى مدرب النصر تبديلا بنزول ساديو ماني الوافد الجديد وخروج عبد الرحمن غريب.

وتحصل حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على ماني.

وكاد ماني أن يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك بالدقيقة 48 عن طريق تصويبة بقدمه اليمنى ولكن أتت بجانب العارضة.

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53.

وفي الدقيقة 58 أجرى الزمالك أول تبديل بخروج الجزيري ونزل بدلا منه محمد أشرف روقا.

بعدها أجرى أوسوريو التبديل الثاني بخروج شيكابالا ونزول إبراهيما نداي.

وفي الدقيقة 74 طالب لاعبو النصر بركلة جزاء ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعدما أكد الفار صحة قراره.

وتراجع نادي الزمالك للخلف للتأمين الدفاعي بينما هاجم النصر بكافة خطوطه أملا في إحراز هدف التعادل.

ثم أجرى أوسوريو تبديلين في الدقيقة 84 بنزول حاتم سكر ونيمار وخروج عمر جابر وعمرو السيسي.

تشكيل الزمالك أمام النصر السعودي

وبدأ الزمالك مباراة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

الزمالك والنصر، فيتو

دكة بدلاء الزمالك أمام النصر السعودي

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

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تشكيل النصر السعودي أمام الزمالك

وجاء تشكيل النصر الأساسي في مباراة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، علي لاجامي، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

محور الارتكاز: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، عبد العزيز العليوة.

قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

الزمالك والنصر، فيتو

دكة بدلاء النصر السعودي أمام الزمالك

وتضم قائمة البدلاء "أمين بخاري، محمد آل فتيل، عبد الإله العمري، عبد المجيد الصليهم، ساديو ماني، خالد الغنام، نواف بوشل، جيسلان كونان، عبد الله الخيبري، عبد الفتاح هوساوي، محمد العتيبي".

الزمالك والنصر، فيتو

الزمالك والنصر، فيتو

ويمتلك فريق النصر كوكبة من النجوم، يأتي على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا والوافدين الجدد بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني.

وبعد ضم هذه الأسماء العالمية ارتفعت القيمة التسويقية لنادي النصر السعودي، حتى أصبح لاعبا واحدا في قائمة النصر قيمته أكبر من فريق الزمالك بالكامل.

لاعب النصر قيمته التسويقية أكبر من الزمالك

وتعد القيمة التسويقية لسيكو فوفانا لاعب النصر 32 مليون يورو وهي أكبر من القيمة التسويقية لفريق الزمالك بالكامل والتي تساوي 20.45 مليون يورو.

الزمالك والنصر، فيتو

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.