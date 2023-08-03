موعد عرض الحلقة الأولى لمسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١، اقترب موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١ وهو المسلسل الذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور.

ولقد كشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١، حيث أنه من المقرر انطلاق عرض مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١ يوم ٢٥ أغسطس الجاري، لينطلق بهذا أحد أبرز المسلسلات التي من المتوقع أن تحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويمكن مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة حلقة ١ من خلال المنصة.

موعد إطلاق الإعلان الرئيسي لمسلسل سفاح الجيزة

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو قصير للمسلسل، وأرفق تعليق “مستعدين للإعلان الرسمي غدًا؟ مسلسل #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية”.

إعلان تشويقي للمسلسل

طرحت منصة شاهد إعلانًا تشويقيًا جديدًا لمسلسل سفاح الجيزة المنتظر للفنان أحمد فهمي، وإعلان المسلسل الجديد يركز على شخصية أحمد فهمي في المسلسل.

التيزر التشويقي لمسلسل سفاح الجيزة

التيزر التشويقي لمسلسل سفاح الجيزة، وهو العمل المأخوذ عن قصة حقيقية، وطرحت الشركة المنتجة البوسترات الفردية الرسمية للعمل الذي يبدأ عرض أولى حلقاته 26 أغسطس المقبل.



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مسلسل السفاح.. سفاح الجيزة

ويأتي مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

ويتكون مسلسل سفاح الجيزة من 8 حلقات بإخراج هادي الباجوري ينتمي المسلسل إلى أعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.