الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيب وأنا أسيب، هنا الزاهد تسخر من رقصها في المسلسل (فيديو)

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

سيب وأنا اسيب، سخرت الفنانة هنا الزاهد من رقصها في مسلسلها الجديد سيب وأنا أسيب، والذي تشارك فيه مع الفنان أحمد السعدني.

 

ونشرت هنا فيديو ساخر من مسلسل سيب وانا اسيب وهي ترقص قبل أن تهرب ليلة زفافها على أحمد السعدني، وكتب على الفيديو “تعرفي ترقصي؟.. ده أنا هبهرك”، ويكشف الفيديو عن طريقة رقص كوميدية اعتمدتها نبيلة أو بيلا في المسلسل.

 

 

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٦ 

وفيما يتعلق ب موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٦ فإن حلقات المسلسل تعرض في الساعات الأولى من كل يوم سبت وموعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٦ بتوقيت السعودية سيكون في تمام الـ ١٢ صباحًا، وموعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٦ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت في تمام الـ ١٢ صباحًا.

 

مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤

شهدت مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤ في فقرة العودة إلى الماضي حينما كان إبراهيم يعد منزل الزوجية مع نبيلة، وتتلقى الأخيرة رسالة تفيد بقبولها في مسابقة تصميم الأزياء وتشعر بسعادة غامرة.

 

أحداث سيب وأنا أسيب الحلقة ٤

وبالعودة إلى الماضي في سيب وانا اسيب الحلقة ٤، يجبر إبراهيم زوجته بيلا على إخبار كارلوس بأمر زواجها ولكنها تواصل كذبها على كارلوس، وعلى مستوى العمل تنصح سماح صديقتها بيلا بالعودة إلى العمل خاصة أنها سيتم تكريمها في مهرجان سيقام في مدينة الإسكندرية كأكثر الشخصيات المؤثرة بالشرق الأوسط، وتعود إلى جمهورها وتتحدث إليهم في “لايف” وتلقي التحية في مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤على كارلوس فيستشيط ابراهيم غضبًا.

 

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ويواصل الثنائي إبراهيم وبيلا الانتقام من بعضهما فتحرق بيلا شاشة تليفزيون ابراهيم خلال مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة ٤ فيحضر ابراهيم فتاة ليل إلى المنزل ولكن بيلا تفسد خطته بظهورها في صورة الحامل، وفي الأخير وخلال سيب وانا اسيب الحلقة ٤ تأتي والدة بيلا في محاولة منها لإقناع إبراهيم بترك بيلا وتمنحه المهر الذي دفعه ولكنه يرفض رفض قاطع.

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موعد عرض مسلسل سيب وأنا أسيب الحلقة 6

موعد عرض مسلسل سيب وانا أسيب الحلقة 5

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