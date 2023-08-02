نزاع قضائي محتمل بين ديمبلي وبرشلونة بسبب الشرط الجزائي

ديمبلي، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أزمة محتملة بين برشلونة ولاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي، القريب من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

واقترب ديمبلي من مغادرة الفريق الكتالوني هذا الصيف، صوب باريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يحسم باريس سان جيرمان الصفقة مقابل 50 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي القديم في عقد اللاعب مع برشلونة، والذي تضاعف مع بداية أغسطس إلى 100 مليون يورو، لكن البارسا لا يمانع رحيله بالقيمة القديمة طالما قرر المغادرة.

Advertisements

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مجبر على بيع ديمبلي إلى باريس، قبل يوم 21 أغسطس الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك اتفاقا سابقا بين برشلونة واللاعب ووكيله، بتقاضي نصف قيمة الشرط الجزائي، حال تحقيق بعض الشروط السرية التي لم يعلن عنها الطرفان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يعتبر أن اللاعب لم يلتزم بالشروط التي تم وضعها أثناء التفاوض على عقده الأخير، وبالتالي لن يحق له تقاضي 25 مليون يورو (نصف الشرط الجزائي).

وأضافت الصحيفة، أن كل شيء يشير إلى أنه إذا لم يكن هناك أي حل ودي، فإن الأمور ستنتقل إلى ساحات القضاء.

ومن أجل تجنب هذا الأمر، يجب أن يتفق المحامون على النسبة التي سيحصل عليها كل طرف.

وكانت تقارير صحفية كشفت اليوم عن وجود خلاف بين الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة، وباريس سان جيرمان، حول تفاصيل العقد الجديد.

واقترب ديمبلي من مغادرة الفريق الكتالوني هذا الصيف، صوب باريس سان جيرمان، الذي دخل في مفاوضات مع اللاعب.

ومن المتوقع أن يتمم باريس سان جيرمان الصفقة، مقابل 50 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، والذي تضاعف بداية من اليوم إلى 100 مليون يورو، لكن البارسا لا يمانع رحيله بالقيمة القديمة طالما قرر الرحيل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، لم يقبل ديمبلي بعد العرض المالي الذي قدمه له باريس سان جيرمان، على الرغم من رغبته في الانتقال إلى حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي لم يعط موافقته لباريس حتى الآن، رغم اقتناع مسؤولي برشلونة بأن الصفقة ستتم في النهاية.

وكانت تقارير صحفية،أشارت إلى أن ديمبلي اتفق مع باريس على التوقيع لمدة 5 مواسم، مقابل 20 مليون يورو في الموسم الواحد.

صفقة عثمان ديمبلي

وبات فريق باريس سان جيرمان، قريبا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع عثمان ديمبلي نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد عثمان ديمبلي، بإرسال خطاب رسمي في الموعد المحدد.

وأضافت أن النادي الباريسي اتبع نفس الإجراء من قبل في صفقة نيمار في صيف 2017.

وأوضحت: "باريس سان جيرمان أمامه 5 أيام لإتمام الصفقة، كما أن عملية انضمام عثمان ديمبلي أصبحت مسألة وقت فقط".

وأشارت إلى أنه يتبقى حاليا حسم بعض التفاصيل مع الجناح الفرنسي، الذي أكد بالفعل رغبته في الانتقال للفريق الباريسي.

وذكرت ليكيب "مفاوضات برشلونة وباريس قد تنهي صفقة ديمبلي بأكثر من قيمة الشرط الجزائي 50 مليون يورو".

ولفتت أن النادي الباريسي بإمكانه حاليا دفع الشرط الجزائي دفعة واحدة، أو الاتفاق مع برشلونة على سعر أعلى بالتقسيط، وشروط سداد أكثر سهولة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "هناك اتفاق خاص بين اللاعب والنادي، بعيدا عن الشرط الجزائي، بأن يوافق برشلونة على رحيله بقيمة 50 مليون يورو، إذا أبلغه اللاعب برغبته في المغادرة في أي وقت قبل 31 يوليو 2023".