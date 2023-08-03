التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

كهربا، قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، تخفيف عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلى إلى الإيقاف ست مباريات فقط وغرامة نصف مليون جنيه بدلا 12 مباراة عب مباراة القمة بالدور الأول.



وجاءت قرارات لجنة التظلمات باتحاد الكرة إلى تخفيض الغرامات كذلك على الأهلى ورئيس الزمالك إلى مائة الف جنيه على كل منهما فقط.



وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف كهربا ١٢ مباراة وتغريمه مليون جنيه مع تغريم الأهلى ٢٠٠ ألف جنيه ورئيس الزمالك ٣٠٠ ألف جنيه بسبب شكاوي متبادلة بين الطرفين عقب مباراة القمة بالدور الأول من عمر الدوري.

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وعلى صعيد متصل أكدت لجنة التظلمات تأجيل النظر في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز لموعد آخر خاصة أن الأهلي أمام فرصة للتظلم على القرار.

أكد مصدر بنادي الزمالك، أنه حتى الآن لم تصل الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي كهربا وشدد المصدر أنه من المنتظر أن يسدد اللاعب اليوم الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا .

قال أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا: "النادي الأهلي ليس طرفا في غرامة وقضية اللاعب ولن يدفع دولارا واحدا في الغرامة".

أموال غرامة كهربا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "أموال غرامة كهربا لنادي الزمالك جاهزة ولم ندفع الغرامة حتى يشارك اللاعب مع النادي الأهلي ويصبح صفقة القرن ونجم الشباك ويحصل على إعلانات ومكافآت".



هيئة الدفاع عن كهربا

وأضاف: "هيئة الدفاع عن كهربا بقيادة محاميه الدولي علي العباسي جاهزة لدفع 2 مليون دولار و70 ألف دولار أو 73 مليون جنيه".

وأعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”.

مرتضى منصور يكشف موقفه من عقوبة كهربا

وواصل حديثه متحدثا عن كهربا: “لن أترك دولارا واحدا في غرامة كهربا أو أوافق على تقسيط الغرامة”.

وأشار إلى أن اليوم هو آخر يوم لدفع غرامة كهربا، مبينا أنه إذا لم يدفع سيتم إيقافه رسميا والغرامة ستساعد الزمالك في أزماته كثيرا.

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 104 ملايين جنيه”.

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

وأضاف موجها رسالته لممدوح عباس:" أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجر عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".