هل وصلت غرامة كهربا لخزينة الزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور

أكد مصدر بنادي الزمالك، أنه حتى الآن لم تصل الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا علي كهربا وشدد المصدر أنه من المنتظر أن يسدد اللاعب اليوم الغرامة الموقعة عليه من قبل الفيفا

قال أشرف عبد العزيز محامي لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا: "النادي الأهلي ليس طرفا في غرامة وقضية اللاعب ولن يدفع دولارا واحدا في الغرامة".

أموال غرامة كهربا



وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "أموال غرامة كهربا لنادي الزمالك جاهزة ولم ندفع الغرامة حتى يشارك اللاعب مع النادي الأهلي ويصبح صفقة القرن ونجم الشباك ويحصل على إعلانات ومكافآت".





هيئة الدفاع عن كهربا



وأضاف: "هيئة الدفاع عن كهربا بقيادة محاميه الدولي علي العباسي جاهزة لدفع 2 مليون دولار و70 ألف دولار أو 73 مليون جنيه".

وأعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك- رحيله بشكل رسمي عن أي منصب داخل جدران القلعة البيضاء بسبب المصلحة العامة، بحسب تعبيره.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “أنا من فزت بانتخابات الزمالك لأكثر من دورة ولكنني أرى بأن النادي الذي أحبه ينهار ولذلك قررت الرحيل”.

مرتضى منصور يكشف موقفه من عقوبة كهربا

وواصل حديثه متحدثا عن كهربا: “لن أترك دولارا واحدا في غرامة كهربا أو أوافق على تقسيط الغرامة”.

وأشار إلى أن اليوم هو آخر يوم لدفع غرامة كهربا، مبينا أنه إذا لم يدفع سيتم إيقافه رسميا والغرامة ستساعد الزمالك في أزماته كثيرا.

رسالة مرتضى منصور لممدوح عباس

وأضاف: “الزمالك مديون لاتحاد الكرة بمبلغ 104 ملايين جنيه”.

وتابع: "من أجل أن تحصد بطولات يجب أن يكون هناك لاعبين ومن حق جماهير الزمالك أن تفرح، ولكن أرصدة النادي محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

وأضاف موجها رسالته لممدوح عباس:" أنا أصبحت خارج المشهد وبعيد عن النادي و"خناقتي معاك خلصت" ارفع الحجر عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك دول 100 مليون جنيه ".

مرتضى منصور: أمير ابني لا يرغب في العودة

وتابع مرتضى منصور حديثه: “أمير تعاقد مع ثلاثة لاعبين ورحل عن منصبه ولا يرغب في العودة، وأحمد أيضا يريد أن يرحل وتعاقد مع صفقة قوية لألعاب الصالات”.

مرتضى منصور: تركت في النادي 21 مليون جنيه

وقال:" الزمالك موقوف قيده بسبب نادي سبورتنج لشبونة ومستحقات أشيمبونج وأنا تركت في النادي 21 مليون جنيه يدفعوهم لمستحقات أتشيمبونج.

مرتضى منصور يعاتب شيكابالا

وتابع:" كنت أريد من شيكابالا عندما يتحدث أن يكمل حديثه، ويعلن أن الأزمات التي في النادي بسبب ممدوح عباس الذي يحجز على أرصدة النادي.

انتخابات نادي الزمالك

واختتم مرتضى منصور حديثه بأن الانتخابات سوف تفتح يوم 31 أكتوبر لاختيار عناصر جديدة تقود الزمالك الفترات القادمة، قائلًا: من يريد النزول للانتخابات يتقدم.



موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي غدا الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

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وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الزمالك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش وسيكو فوفانا وخالد الغنام.

في خط الهجوم: تاليسكا، رونالدو، ساديو ماني.

ومن الممكن أن يبدأ عبد الرحمن غريب في التشكيل الأساسي على أن يشارك ساديو ماني في الشوط الثاني.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.