محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لعطائهن الدائم ودورهن في تحقيق الإستقرار لأسرهم الصغيرة بما ينعكس على استقرار وتقدم المجتمع، بالإضافة إلى إخلاصهن في عملهن وتأديته على الوجه الأكمل.
الأم المصرية ستظل اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع
وأكد أن الأم المصرية ستظل اللبنه الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع وتخريج جيل يستطيع أن يُشارك في بناء وطنه وتقدمه. جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لنقابة صيادلة الشرقية والشخصيات العامة لعام 2023 والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق والدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة والدكتور مصطفي عوض الله رئيس شعبة أصحاب الصيدليات والدكتوره فاطمه حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية وعدد من الصيادلة.
كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية أشاد فيها باحتفالية النقابة لتكريم الأمهات المثاليات من الصيادلة وذلك تقديرًا لعطائهن الدائم في خدمة أسرهن بجانب عملهن في المجال الصيدلي وتأديته علي الوجه الأكمل وأوضح المحافظ أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تضم 509 قرى و5090 تابعا ولديها مشكلات متراكمة تحتاج لعمل مستمر وإنجاز يومي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
وقال المحافظ أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياة المواطنين، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي 62 مليار جنيه ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المؤداة للمواطنين.
تنفيذ خطة التطوير
كما نوه محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارعها الرئيسية والفرعية وكذلك خلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية بها.
الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة
ومن جانبه أعرب الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية إحتفالية النقابة بتكريم الأمهات المثاليات مقدمًا له الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة وحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة تقديرًا لدور الصيدلي في المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم كما حرص نقيب صيادلة الشرقية على إهداء محافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرًا لدوره الفعال في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من الأمهات المثاليات لنقابة الصيادلة بمنحهن شهادات تقدير وتشجيعا لهن علي مواصلة رسالتهن السامية للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.
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