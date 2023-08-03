الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات

محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات،فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية تكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لعطائهن الدائم ودورهن في تحقيق الإستقرار لأسرهم الصغيرة بما ينعكس على استقرار وتقدم المجتمع، بالإضافة إلى إخلاصهن في عملهن وتأديته على الوجه الأكمل. 

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح

الأم المصرية ستظل اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع

وأكد أن الأم المصرية ستظل اللبنه الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع وتخريج جيل يستطيع أن يُشارك في بناء وطنه وتقدمه. جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لنقابة صيادلة الشرقية والشخصيات العامة لعام 2023 والتي أقامتها نقابة صيادلة الشرقية بنادي أحمد عرابي بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور عصام ابو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة جامعة الزقازيق والدكتورة نجوى هاشم نقيب صيادلة الجيزة والدكتور مصطفي عوض الله رئيس شعبة أصحاب الصيدليات والدكتوره فاطمه حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية وعدد من  الصيادلة.   

 

Advertisements

كلمة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية أشاد فيها  باحتفالية النقابة لتكريم الأمهات المثاليات من الصيادلة وذلك  تقديرًا لعطائهن الدائم  في خدمة أسرهن بجانب عملهن في المجال الصيدلي وتأديته علي الوجه الأكمل وأوضح المحافظ أن محافظة الشرقية من المحافظات الكبرى والتي تضم 509 قرى و5090 تابعا ولديها مشكلات متراكمة تحتاج لعمل مستمر وإنجاز يومي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والنهوض بالخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

 وقال المحافظ أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع أن يغير شكل حياة المواطنين، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي 62 مليار جنيه ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المؤداة للمواطنين.

تنفيذ خطة التطوير 

كما نوه محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارعها الرئيسية والفرعية وكذلك خلق محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية بها.

محافظ الشرقية يحيل 55 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم

الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة 

ومن جانبه أعرب الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية إحتفالية النقابة بتكريم الأمهات المثاليات مقدمًا له الشكر لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الدواء والصيدلة بالمحافظة وحرصه على المشاركة في كافة الفعاليات المتعلقة بقطاع الصيدلة تقديرًا لدور الصيدلي في المنظومة الطبية، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم كما حرص نقيب صيادلة الشرقية على إهداء محافظ الشرقية نسخة من كتاب الله تقديرًا لدوره الفعال في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة وفي نهاية الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم عدد من الأمهات المثاليات لنقابة الصيادلة بمنحهن شهادات تقدير وتشجيعا لهن علي مواصلة رسالتهن السامية للمساهمة في بناء وتقدم المجتمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ممدوح غراب الأمهات المثاليات تقديرا لعطائهن الدائم استقرار وتقدم المجتمع محافظ الشرقية اخلاصهن فى عملهن الدكتور عصام ابوالفتوح نقيب الصيادلة

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يحيل 55 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات بمنيا القمح

محافظ الشرقية: 250 مليون جنيه لرصف الشوارع

الأكثر قراءة

جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للحماية من الجلطات، ويكشف مفاجأة عن سن المصابين بها

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

شخصية Doctor Doom ستظهر ضمن أحداث فيلم Fantastic Four

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية