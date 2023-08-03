الجمعة 04 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مدير مركز الدراسات الاستراتيجية لـ "فيتو": الصراع في إثيوبيا له دوافع قبلية ولن ينتهي

سعد الزنط، فيتو
سعد الزنط، فيتو

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن الصراع في إثيوبيا بالأساس صراع قبلي وليس سياسيا، لذلك هو مستمر في البلاد.


النزاعات القبلية تشعل أجواء إثيوبيا 

وصرح سعد الزنط، أن الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها إثيوبيا ، بالإضافة للنزعة القبلية هي أساس التمردات التي تشهدها الدولة الإفريقية.


وأشار سعد الزنط أن العرقيات المنتشرة في إثيوبيا جميعها تتصارع على الحكم في أديس أبابا، مؤكدا أن رئيس الوزراء أبي أحمد  أول شخص من عرقية أورومو يصل لهذا المنصب، لذلك فإن التيجراي والأمهرة يحاولان إسقاط أبي أحمد.

 

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آخر تطورات اشتباكات الجيش الإثيوبي والمليشيات في الأمهرة


وذكرت  وكالة الأنباء رويترز، أن هناك اشتباكات اندلعت بين الجيش الإثيوبي ومليشيا محلية في منطقة الأمهرة في انقطاع  خدمة الإنترنت، وإلغاء الرحلات الجوية.

 

اشتباكات عنيفة في أمهرة بين الجيش الإثيوبي والمليشيات 

وأكدت وكالة رويترز أن القتال كان بين قوات الجيش الإثيوبي، ومليشيا فانو، الذين شاركوا في  احتجاجات خلال الحرب  الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة وانتهت في نوفمبر الماضي.

الجيش الإثيوبي، فيتو 

ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن مسئول إثيوبي قوله:" إن القتال كان مدفوعا بعملية شنها الجيش لطرد مقاتلي الفانو من مناطق معينة".ومن جانبه وصف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين الوضع بأنه "مثير للقلق".

 

وفي السياق ذاته ذكر اثنان من سكان بحر دار عاصمة أمهرة وثلاثة في جوندر، إن خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول غير متوفرة اليوم الخميس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإثيوبية قامت  بقطع خدمات الإنترنت مرارًا وتكرارًا على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء الصراعات والاضطرابات المدنية. لم يرد المتحدثون باسم الحكومة الفيدرالية وإدارة إقليم أمهرة على الفور على طلبات التعليق من وكالة رويترز.

 

تعليق الرحلات الجوية من أديس أبابا

وعلى الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية أشينافي زيراي، إنه تم تعليق الرحلات الجوية من العاصمة الوطنية أديس أبابا إلى جوندار وإلى مدينة لاليبيلا المقدسة.

 

اندلع قتال في عدة مدن وبلدات هذا الأسبوع، وقال أحد سكان غوندار، وهو مسئول حكومي محلي، إن الاشتباكات اندلعت في ضواحي المدينة يوم الأربعاء واستمرت حتى يوم الخميس.


وتجدر الإشارة إلى أن فانو هي ميليشيا جزئية ليس لها هيكل قيادة رسمي. وتوترت علاقتها مع السلطات الفيدرالية في الأشهر الأخيرة. اندلعت احتجاجات عنيفة في أنحاء أمهرة في أبريل بعد أن أمر رئيس الوزراء أبي أحمد بدمج قوات الأمن من 11 منطقة في إثيوبيا في الشرطة أو الجيش الوطني.

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