ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي لمواجهة أورلاندو سيتي في كأس الدوريات

أعلن جيراردو مارتينو تشكيل إنتر ميامي استعدادًا لمواجهة أورلاندو سيتي في دور الـ 32 من كأس الدوريات التي تقام على مستوى القارة، وكان قد حقق رفاق ميسي الفوز في مباراتهم الماضية أمام أتالانتا برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل انتر ميامي على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميامي

حراسة المرمي: كالندو.

خط الدفاع: ديدلين، كريفستوف، ميلر، ألين.

خط الوسط: أرويو، بوسكيتس، كرماشي.

خط الهجوم: ميسي، مارتينيز، تايلور.

إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد

وسجل ميسي ثنائية بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد انضمامه قادما من باريس سان جيرمان.

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وسجل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله روبرت تايلور، ليقود إنتر ميامي للفوز 4-0 على أتلانتا، فجر اليوم الأربعاء، في بطولة كأس الدوريات.

ميسي يهز شباك الضحية رقم 100

وذكرت شبكة "أوبتا" أن أتلانتا يونايتد هو الفريق رقم 100 الذي ينجح ميسي في هز شباكه طوال مسيرته الكروية.

وكان ميسي قد استهل مشواره مع إنتر ميامي بتسجيل هدف الفوز على كروز أزول المكسيكي، فجر السبت الماضي.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.

ووقع ميسي، عقدا لمدة موسمين مع إنتر ميامي براتب سنوي يتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار.

ميسي رجل مباراة إنتر ميامي وأتلانتا

وحصل ليو ميسي على جائزة رجل المباراة، وأصبح إنتر ميامي، أول فريق يتأهل لدور 32 للمسابقة التي تلعب بين أندية أمريكا والمكسيك.

وسيخوض إنتر ميامي، المباراة الثالثة في هذه البطولة، في الثاني من أغسطس المقبل، إلا أن المنافس لم يتحدد بعد.

وتعتبر انطلاقة ليونيل ميسي رفقة إنتر ميامي هي الأفضل في مسيرته بعدما أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 94 بهدف خرافي من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء وصنع العديد من الفرص لزملائه في في الفريق.

ودائما ماكانت بدايات البرغوث الأرجنتيني صعبة حيث لم يستطيع الإحراز أو صناعة الأهداف أو الأداء الجيد في مباراته الأولي رفقة الفرق التي لعب لها ميسي.

انطلاقة ميسي رفقة إنتر ميامي

وتمكن ميسي من قيادة إنتر ميامي لفوز قاتل (2-1) على حساب كروز أزول المكسيكي، في أولى مباريات فريقه بكأس الدوريات.

وشارك ميسي، لأول مرة مع إنتر ميامي بعدما حل بديلًا في الشوط الثاني، وسجل هدفًا مميزًا بقميص فريقه الجديد، عن طريق تنفيذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع، ليقود ميامي للفوز في اللحظات الأخيرة.

وحصد إنتر ميامي، أول 3 نقاط له في البطولة من أول مباراة له، ليعتلي صدارة مجموعته، التي تضم أيضًا أتالانتا يونايتد.