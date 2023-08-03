ليونيل ميسي، جوردي ألبا: ما يفعله الأرجنتيني من وحي الخيال

ليونيل ميسي، شارك الإسباني جوردي ألبا في أول مباراة له بقميص إنتر ميامي في الفوز 3-1 على أورلاندو سيتي التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي لثنائية.

ألبا يتغنى بليونيل ميسي

وقال ألبا في تصريحات صحفية: "لم يعد يدهشني، ما يفعله ليو أمر من الخيال. لقد تمكننا من اللعب مجددا اليوم وسنستمتع معا لأعوام أخرى".

وأضاف الإسباني "أنا سعيد للغاية، كنت أرغب بشدة في المجيء إلى هنا واللعب في صفوف إنتر ميامي. منحني الجمهور استقبالا خرافيا لا يصدق"، معلقا على أول مشاركة له مع الفريق الأمريكي.

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واختتم "لدي أمل كبير في التحسن والفوز. ينبغي العمل بشكل جماعي من أجل جمع البطولات".

ورفع ميسي رصيده في هذه البطولة إلى خمسة أهداف خلال ثلاث مباريات قاد بها إنتر ميامي للتأهل إلى ثمن النهائي حيث يلاقي دالاس في تكساس.

أهداف مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 7، وعادل الكفة أراخو في الدقيقة 17 وتحصل البرغوث ميسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 21، قبل أن يضيف مارتينز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 51 من علامة الجزاء، وفي الدقيقة 72 أضاف الأرجنتيني ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحقق انتر ميامي الفوز الثالث له علي التوالي.

وأعلن جيراردو مارتينو تشكيل إنتر ميامي استعدادًا لمواجهة أورلاندو سيتي.

وجاء تشكيل انتر ميامي على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميامي

حراسة المرمي: كالندو.

خط الدفاع: ديدلين، كريفستوف، ميلر، ألين.

خط الوسط: أرويو، بوسكيتس، كرماشي.

خط الهجوم: ميسي، مارتينيز، تايلور.

إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد

وسجل ميسي ثنائية بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد انضمامه قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله روبرت تايلور، ليقود إنتر ميامي للفوز 4-0 على أتلانتا في بطولة كأس الدوريات.

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