الأجهزة الأمنية تحقق في مصرع مسن عقب سرقة سيارته في الإسماعيلية

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية جهودها، للقبض على المتهمين في سرقة سيارة ملاكي بعد أن قاموا بالتعدي بالضرب على صاحبها محدثين به إصابات مما أسفر عن وفاته فور وصوله المستشفى.

إخطار بسرقة سيارة

وكان قد تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول شخص يدعى يوسف حسن هاشم، بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

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وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب إلى مدينة الإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

العثور على صاحب السيارة

ولفت إلى أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه أحد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح وتكليف ضباط مباحث مركز أبوصوير بسرعة التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والوصول إلى مرتكبيها.



وعلى صعيد أخر كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية في مدينة أبوصوير، بمحافظة الإسماعيلية، على جثة رجل أعمال داخل سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في نطاق مركز ومدينة أبوصوير.

تحرك الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير، إلى مكان الواقعة، لكشف ملابسة الواقعة وفرض كردون أمنياََ حول مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادث.

رجل أعمال قتل داخل سيارته

وتبين خلال فحص الأجهزة الأمنية للسيارة، من العثور على جثة شخص يدعي: "محمد علي السيد السلاموني" الشهير بـ "حمادة سلاموني" رجل أعمال مقيم بمدينة أبوصوير مقتول داخل سيارته.

تقرير الطب الشرعي

وأكد تقرير الطب الشرعي بعد الفحص والمعاينة من وجود كدمات وسحجات وجروح بالجسم، وتكثف الأجهزة الأمنية بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية جهودها لضبط المتهمين بقتل رجل أعمال داخل سيارته على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

القبض على قاتل شقيقه بالإسماعيلية

وعلى صعيد آخر كانت قد ألقت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، القبض على قاتل شقيقه بأبو شحاتة التابعة لقرية أبو عطوة بدائرة المركز، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد القبض على شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر أمس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما محدثا إصابات في والده عندما حاول الفصل بينهما.



كمين لضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.

وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الإسماعيلية امامن تردد المتهم بعد ارتكابه للجريمة وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الإسماعيلية.

وكان قد لفظ أحد شبان محافظة الإسماعيلية أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وذلك عقب تعرضه للطعن على يد شقيقه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بينهما، فيما اصيب والدهما بعدة طعنات جراء المشاجرة.

