الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

انتشال شاب بعد غرقه بترعة السويس في الإسماعيلية (صور)

جانب من عملية انتشال
جانب من عملية انتشال الجثمان، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الإسماعيلية، من انتشال شاب يبلغ من العمر 19 عاما عقب غرقه بترعة السويس، بالقرب من الكوبرى الخرساني قرية القراقرة نتيجة الاستحمام بالترعة.  

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إخطار بغرق شاب 

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بغرق شاب بترعة السويس، بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقرية القراقرة نتيجة الاستحمام بالترعة.  

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انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.
 

جانب من عملية انتشال الجثمان، فيتو

ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بفرقة بالتنسيق المسبق بين الشبكة الوطنية واطقم الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية لمحافظة الإسماعيلية وفى تواجد رئيسة القرية مع فرق الطوارئ المختلفة والإسعاف.  

 

حيث تم استخراج جثمان الغريق من الترعة وتبين إن الشاب المتوفي يدعى محمد عيد زايد. 

 

وجار نقل الجثمان لثلاجة مستشفى فايد التخصصي لتكون تحت تصرف النيابة. 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين. 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.  

 

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