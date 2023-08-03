وزير الخارجية الكويتي يستلم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الوزير الشيخ سالم عبد الله الصباح نسخة من أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، محمد توتونجي، في ديوان عام الوزارة.



السفير الإيراني الجديد في الكويت

وأعرب وزير الخارجية الكويتي، خلال لقائه مع السفير الإيراني الجديد، عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه ومزيد من التطور والازدهار في العلاقات التي تربط البلدين.

وزير الخارجية الكويتي والسفير الإيراني، فيتو

وتضمن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الكويتي والسفير الإيراني، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، وتسلم الوزير سالم عبد الله الصباح، رسالة من نظيره الإيراني، حسين عبداللهيان، يدعوه فيها لزيارة العاصمة طهران.



ويأتي ذلك في ظل تطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج بعد الاتفاق الإيراني السعودي، خلال الأشهر القليلة الماضية لإعادة العلاقات بين البلدين وفتح السفارات.

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وزير الخارجية الكويتي والسفير الإيراني، فيتو

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر عنها أن المملكة ودولة الكويت أكدا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط وهما فقط من يمتلكان كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.



مفاوضات حقل الدرة بين إيران ودول الخليج

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيان وزارة الخارجية، والذي تضمن :" تجديد دعوة السعودية والكويت لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للـ منطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وطهران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".



وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صادر عنها، أنه تتابع موضوع حقل الذرة مع دولة الكويت في إطار المفاوضات بين البلدين.



وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن ينتج حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.



ويعد حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز فيه.

وكانت إيران أعلنت ي وقت سابق استعدادها لبدء التنقيب بالحقل الواقع في مياه الخليج العربي الغنيّة بالموارد الطبيعية.

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