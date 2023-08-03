حقل الدرة، السعودية والكويت تصفعان إيران مجددًا وتحسمان الملكية

حقل الدرة، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ودولة الكويت أكدا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط وهما فقط من يمتلكان كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن السعودية والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للـ منطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت في وقت سابق، إن طهران تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين.

حقل الدرة

ومن المتوقع أن ينتج حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.

ويعد حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز فيه.

وكانت إيران قد أعلنت بوقت سابق استعدادها لبدء التنقيب بالحقل الواقع في مياه الخليج العربي الغنيّة بالموارد الطبيعية.

والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، وتقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنَّها لم تنجح.

وفي عام 2019، وقعت السعودية والكويت اتفاقًا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المقسومة، التي تحوي حقولًا نفطية يتم تشغيلها على نحو مشترك، بين الدولتين.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.