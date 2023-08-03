إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق السريع بالعياط

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق السريع بالعياط مما تسبب فى زحام مرورى أمام قائدى السيارات.

وكان مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق السريع بالعياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين مما تسبب في إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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وعلى جانب آخر، لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام كما اصطدمت سيارتين ملاكى بنفس مكان الحادث بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.



وأسفر الحادث عن وفاة مفتي عزت عبدالرجال، ٤٥ سنة، مقيم أسيوط وإصابة كلا من أحمد جابر محمد محمود، ٦٠ سنة، مصاب بكدمات متفرقة، صفاء على حسين صابر، ٦٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، طلعت محمد عبد المنعم عبد الرحمن، ١٢سنة، كدمة بالركبة اليسرى، فؤاد عبد الرجال جمعة، 27 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالظهر، واشتباه كسر بالساق الأيمن، يوسف مصطفي عزت، ١٠سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، حمدي توفيق حلمي، ٣٧سنة، كدمة بالعمود الفقري، عبدالرحمن حمدي توفيق، ١١سنة، اشتباه كسربالساق اليمني، ندي محمد زكي، ٢٦سنة، كدمة بالرأس، مريم علي أبو العينين، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محسن أحمد محمود، ٧٦ سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

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وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل أغنام كما تصادف مرور سيارتين ملاكى واصطدما ببعضهما وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج،

فيما تحفظت القوات علي السيارات المتهشمة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.